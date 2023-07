Lufthavnskaos: Rejsende sendt hjem

110 personer måtte forgæves forvente på at komme på ferie. Nu er de sendt hjem grundet fejl fra rejseselskabet

En brøler hos rejsearrangøren Sunweb har skabt kaos for mange rejsende i Kastrup Lufthavn.

Helt op til 110 passagerers rejse til Mallorca er nemlig blevet sat på på hold grundet en administrativ fejl fra bookingselskabet Sunweb.

- Der er tilsyneladende sket en administrativ fejl fra rejsearrangørens side med passagerlisten, som gør, at passagerne ikke kan boarde deres fly, fortæller Københavns Lufthavns kommunikations- og presserådgiver Lars Lemche til Ekstra Bladet.

Sunweb har efterfølgende bekræftet, at de er ansvarlige for fejlen.

Taget hjem

En af de personer, der er blevet sendt hjem, er Josie Husum Frandsen.



Hun skulle have fløjet med flyselskabet Vueling til Mallorca, men måtte i stedet vende snuden hjem, efter at have stået i lufthavnen i flere timer, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Vi ved ikke, hvad situationen er. Vi ved bare, at vi ikke kommer afsted i dag. Vueling vil prøve at finde noget til os i morgen, men de kan ikke fortælle, hvad udsigterne er, siger hun, da Ekstra Bladet taler med hende.

Hun var blandt en gruppe på fem, inklusiv et barn, der skulle have rejst til Mallorca i dag. De havde ventet i lufthavnen siden klokken otte i morges, før de omkring klokken 11 fik beskeden om, at de ikke ville komme afsted i dag.

- Det er rigtig træls. Vi har stået her siden klokken otte om morgenen sammen med vores lille datter, som er rigtig træt og brugt nu, fortæller hun.

Det fremgår på Københavns Lufthavns hjemmeside, at Vueling-flyet til Mallorca lettede klokken 11. Dog uden de cirka 100 rejsende, der havde bestilt rejsen gennem Sunweb.

Lægger sig fladt ned

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sunweb, der står bag fejlen.

- Der er simpelt sket en teknisk fejl af afsendelsen af passagerlsiten. Det er en manuel fejl, som har gjort, at en af listerne er ikke blevet afsendt korrekt, fortæller kommerciel chef for Sunweb i Danmark, Jan Lockhart, der kalder episoden en 'meget stor og beklagelig fejl'.

Han kan ikke med sikkerhed sige, hvornår deres kunder kommer afsted.

- Vi arbejder lige nu på at finde alternative ruter eller rejser hurtigst muligt, til dem der stadig gerne vil afsted eller refusion til dem, som måtte ønske det, da fejlen ubestridt ligger hos os, siger Jan Lockhart.