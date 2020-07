Luftkrig på Anholt: - Fuldstændig urimeligt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Hundedyre billetpriser, ’dummebøder’ og anklager om forsøg på at skabe et monopol.

Anholt Flyveplads er denne sommer blevet centrum for et lokalt drama, der nu er endt med en klage med 40 medunderskrivere til Konkurrencestyrelsen.

Klagen er rettet mod flyselskabet Copenhagen Air Taxi og dets direktør Kenneth Arly Larsen, der blandt andet anklages for økonomisk at udnytte sin rolle som forpagter af flypladsen, hvor også fritidspiloter lander.

- Det er fuldstændig urimeligt og krænker min retfærdighedssans, siger fritidspilot Keld Johnsen, der er en af frontpersonerne i klagesagen.

Udnytter monopol

Ekstra Bladet fløj tidligere på ugen til Anholt Flyveplads for at undersøge konflikten nærmere. Det sker, efter at gruppen af vrede borgere og piloter i maj sendte en omfattende klage til Konkurrencestyrelsen.

Flere af klagepunkterne handler om, at Copenhagen Air Taxi reelt har monopol, da det også styrer flypladsen.

Det er et monopol, der ifølge klagerne udnyttes groft til at hæve priserne på både brug af flypladsen og flyvninger med flyselskabet. Og førstnævnte gør det tæt på umuligt for fritidspiloter at lande på øen med jævne mellemrum.

- Jeg har ikke noget imod, at Copenhagen Air Taxi flyver her.

- Men derfor behøver de ikke tvinge andre væk med de urimelige priser, siger Keld Johnsen til Ekstra Bladet.

Kommentaren på det lille skur, som er ved landingspladsen på Anholt, er ikke til at tage fejl af. Foto: Emma A. Svendsen

Hæver priser voldsomt

Priserne fik således 1. januar i år et ordentligt nøk op, så hvis man flyver et lille fly, betales i dag 400 kroner for at lande på Anholt, og 800 kroner hvis flyet vejer mere end 1199 kilo.

Ifølge Copenhagen Air Taxi er priserne steget voldsomt, fordi de ikke er blevet reguleret i 14 år. Og fordi driftsomkostningerne på pladsen er store.

Til sammenligning koster det imidlertid blot 74,50 kroner i startafgift, hvis man lander i Roskilde Lufthavn med et lille fly. Også andre steder i landet er prisen markant lavere på flypladser, som både har landingsbaner af asfalt og tilbyder en række andre services, hvilket ikke findes på Anholt.

Og det er dyrt at glemme eller undlade at lade sig registrere, når man bruger pladsen på Anholt.

Her lyder regningen nemlig på 1000 kroner, som Copenhagen Air Taxi skal have.

- Man kunne kalde det et røveri for åbent tæppe, siger Keld Johnsen, der har fløjet inden for og på tværs af landegrænser i 36 år.

Dårlig landingsbane

Både han og de andre klagere mener samtidig, at de får meget lidt for pengene, hvis man selv lander på øen.

Græsbanen bliver ifølge dem nemlig ikke vedligeholdt ordentligt, hvilket betyder, at der er huller i plænen, og det kan blive en dyr og farlig fornøjelse for piloterne.

- Hjulene kan glide, og så kan selv den mindste sten ryge op i propellen og ødelægge den.

- Det kan koste helt op til 80.000 kroner.

- Så på et tidspunkt gik jeg og samlede stenene op i hånden, men det var simpelthen for stort et arbejde, fortæller Keld Johnsen til Ekstra Bladet.

Kasketterne er blandet godt sammen på Anholt, hvor flypladsen også styres af flyselskabet, der driver øens eneste flyrute. Foto: Emma A. Svendsen

Flyboss er tavs Trods gentagne opfordringer afviser Kenneth Arly Larsen at tale med Ekstra Bladet om sagen. I en kort mail begrunder han afvisningen med, at han ikke kan udtale sig, så længe der kører en sag ved konkurrencemyndighederne. ’Vi har valgt ikke at udtale os til pressen omkring Anholt Flyveplads, da vi har fået oplyst at der er indsendt en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen’, skriver han. Det har derfor ikke været muligt at få svar på, hvordan han ser på den hårde kritik, som beboere og fritidspiloter nu udsætter Copenhagen Air Taxi for. Skjuler økonomien

Vi har heller ikke kunnet få en forklaring på, hvorfor han har valgt at skjule flypladsens økonomi i regnskabet for Copenhagen Air Taxi, hvilket gør det svært for offentligheden at tjekke, om der faktisk er en økonomisk grund til at hæve priserne så voldsomt, som det skete tidligere i år.