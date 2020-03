Lukkede genbrugspladser: Affaldet hober sig op

Mens affaldet hober sig op i haverne og ude i naturen, holder stort set alle landets genbrugsstationer lukket for private borgere.

Genbrugsstationerne klappede lågerne i, da statsminister Mette Frederiksen sendte alle offentligt ansatte hjem, som ikke udfører kritiske funktioner i samfundet.

Både på de sociale medier og i henvendelser til medierne undrer mange borgere sig over, hvorfor man må tage i byggemarkedet eller sidde i bussen, når man ikke kan få lov til at aflevere sit haveaffald på landets genbrugsstationer.

- Mon Esbjerg Kommune kunne overveje at åbne en af genbrugspladserne for private? Det kunne være med max. 5 eller 10 biler af gangen - én ny bil ind, når en anden kører ud. Det ville måske hjælpe på det svineri, vi nu ser i naturen rundt om i Esbjerg kommune, skriver blandt andet Lone Trolle på Facebook.

Åbent i Silkeborg

Det er Kommunernes Landsforening, som har opfordret kommunerne til at holde genbrugspladserne lukkede.

Silkeborg Kommune er et af de få steder, hvor genbrugsstationer fortsat er åbne. Direktør i Silkeborg Forsyning Jens Frederik Bastrup understreger, at alle myndighedernes anbefalinger bliver fulgt til punkt og prikke på stederne.

- Vores medarbejdere må ikke komme tættere end to meter på hinanden og kunderne. Vi taler om store, åbne pladser. For os er det vigtigt, at vores genbrugspladser kører videre. De er jo en del af forsyningskæden, siger direktøren til Ekstra Bladet.

Fra Silkeborg Forsynings hjemmeside.

- Vi har struktureret arbejdet godt på pladserne. Der er adgangsbegrænsning i visse perioder. Der er sat skilte op. Der er håndsprit og værnemidler til ansatte. Samtidig opfordrer vi borgerne til, at de ikke må gøre besøget på genbrugspladsen til en familieudflugt. Der er også anbragt containere, som er med til at holde afstand.

De meldinger, som vi får tilbage, viser, at borgerne absolut er samarbejdsvillige og følger anvisningerne. Vi har dog lukket vores genbrugsbutik, fordi man ikke kunne holde sikkerhedsafstanden på to meter, fortæller Jens Frederik Bastrup.

Ønsker ikke affalds-turisme

Jens Frederik Bastrup understreger, at genbrugspladserne er for borgerne i Silkeborg Kommune.

- Vi ønsker bestemt ikke, at borgere begynder at køre tværs over Jylland for at komme af med deres affald hos os, fastslår direktøren i Silkeborg Forsyning.

Direktøren understreger også, at hvis der kommer skærpelser fra myndighederne, så vil man lytte til dem.

- Lige nu glider det hele, som det skal. Men ingen må komme i fare. Det kan være, at vi op mod påske kan blive tvunget til at træffe en anden beslutning. Det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, siger Jens Frederik Bastrup.

De fleste steder kan kun erhvervslivet aflevere affald på genbrugsstationerne.

Træt af svineri

I Esbjerg bliver en del affald blandt andet smidt i naturen til stor irritation for Erik Jespersen, der er direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune.

- Vi kan konstatere, at der smides affald rundt omkring i større omfang, end vi normalt ser. Vi er rigtig trætte af, at folk ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, for det er ikke at opføre sig ordentligt at smide affald i naturen, siger han til jv.dk.

Direktøren vil nu drøfte med Kommunernes Landsforening, om man ikke kan foretage en begrænset åbning af genbrugspladserne. Men det skal i givet fald ske i samarbejde med de øvrige kommuner i landet, så man undgår, at borgerne begynder at transportere affald over kommunegrænsen.

'Dør ikke af at have affald liggende'

Specialkonsulent i Dansk Affaldsforening Nana Winkler siger til Ekstra Bladet, at det først og fremmest er vigtigt, at dagrenovationen kører, som den skal.

- Her er der nogle alvorlige hygiejnemæssige forhold, som gør sig gældende. Folk dør ikke af at have nogle brædder og noget haveaffald liggende i haven. Men det kan selvfølgelig være et irritationsmoment, at man ikke kan få haveaffaldet smidt ud, når man nu har god tid til at ordne haven.

Arkivfoto: Jens Dresling

- Kunne man for eksempel ikke lave adgangsbegrænsning på genbrugspladserne?

- Jo, det kunne man måske godt nogle steder. Men det er ikke noget, vi bestemmer i Dansk Affaldsforening. Det er Kommunernes Landsforening og myndighederne, der afgør disse ting.

- Men når borgerne ikke må tage i sommerhus af hensyn til smittespredningen, så skal man efter min mening heller ikke tage på genbrugspladsen. Det handler jo om, at vi skal blive hjemme mest muligt, fastslår Nana Winkler overfor Ekstra Bladet.

Onsdag formiddag drøfter landets affaldsselskaber på et stort videomøde, hvordan man fremadrettet skal gribe situationen an.