Lukkede lokummer får folk til at skide i buskene

Skraldespandene kan du ikke bruge som toilet, for de er overfyldte: Men nu tager Københavns Kommune sig sammen, lover direktør

Den delvise genåbning af landet betyder, at flere igen bruger det offentlige rum. Her må de imidlertid i København holde sig, hvis de skal bruge et offentligt toilet, for langt de fleste er blevet lukket som følge af coronakrisen.

Ingen corona-frygt her: Københavnere sidder tæt i solen

Det kan godt mærkes i eksempelvis parker og andre udearealer, for når man skal, så skal man åbenbart.

- Der er folk, der er begyndt at tage buskene i brug, siger Jon Pape, vicedirektør i Park, Kirkegårde og Renhold i Teknik- og Miljøforvaltningen.

- Det er så at sige en lortesituation. Hvad skal man gøre, hvis man skal på toilettet?

- Det er det. Vi er meget opmærksomme på, at der er et behov, og folk savner at kunne gå på toilettet, og vi arbejder på sagen.

Ekstra Bladet har de seneste dage kigget nærmere på toiletforholdene i København. Toiletterne på Nørreport Station var onsdag lukkede. Foto: Aleksander Klug

Til at begynde med har kommunen siden begyndelsen af ugen nu åbnet 27 af de i alt 146 offentlige toiletter - 14 af dem har hele tiden været åbent, blandt andet seks til udsatte borgere.

De 27 nyåbnede toiletter er reserveret til børn i de skoler og institutioner, som benytter kommunens arealer til leg og undervisning, og her er der krav om ekstra hyppig rengøring.

I mandags mødte Ekstra Bladets udsendte to medarbejdere fra Københavns Kommune, som ledte efter toiletterne i Østre Anlæg, som de var ude for at åbne oven på en historie i Berlingske om kritisable forhold for børnehavebørn, som måtte besørge i en spand, fordi toiletterne i parken på Østerbro var lukkede. De er nu åbne, men reserveret til en børnehave. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvordan ved I, at folk besørger i buskene?

- Det kan vi mærke på både henvendelser og efterladenskaber, siger Jon Pape, som uddyber, at borgere selv kontakter forvaltningen, fordi de mangler toiletfaciliteter i det offentlige rum. Dertil kommer, at Miljø- og Teknikforvaltningens medarbejdere ved selvsyn konstaterer, at nogle ikke kan holde sig og tager buskads eller andet i brug som toilet.

I mangel af et toilet kunne den mest tissetrængende måske finde på at sætte sig på en af byens mørkegrønne affaldsspande, men her er der ikke plads.

Mågerne holdt fest i Københavns skraldespande i weekenden. Det har de fortsat rig mulighed for, viser et par dages research rundt omkring i byen, der er knap så forladt, som da Mette Frederiksen lukkede landet ned i marts. Torsdag morgen flød skraldet i Nørrebroparken. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Siden weekenden har der været massive problemer med overfyldte skraldespande.

Det beklager Jon Pape.

- Normalt har vi på denne årstid allerede sat et stort antal store containere op rundt omkring i eksempelvis Havneparken på Islands Brygge, i Fælledparken og på Amager Strand, men på grund af coronaen har vi været sent på den.

Da Mette Frederiksen lukkede landet ned 11. marts, var der kun 30 procent tilbage af den normale arbejdsstyrke, som varetager eksempelvis renholdning af byen og tømning af skraldespande.

Her er det affald på Nørrebrogade, som ikke har fundet affaldsspanden. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Derudover har mange på grund af lukningen af restauranter og caféer benyttet sig af takeaway og fyldt engangskopper og service i de såkaldte københavnerkurve – altså de grønne skraldespande.

Af for kommunen uvisse årsager har nogen valgt at fylde deres husholdningsskrald ned i de offentlige skraldespande, hvilket ikke har gjort udfordringerne mindre.

- Københavnerkurvene er ikke beregnet til skaktposer, og når folk så også stiller skrald, de ikke kan komme af med, ved siden af eller oven på skraldespandene, øger det risikoen for blandt andet rotter.

- Hvad skal man gøre, hvis man kommer forbi en overfyldt skraldespand – sætte sin kaffekop eller hundelortepose oven i bunken?

- Det vil vi rigtig gerne frabede os. Så kan man tage affaldet med til næste skraldespand eller med hjem. Og så vil vi være rigtig glade, hvis folk bruger vores app ’Giv et praj’, hvor man kan gøre os opmærksomme på eksempelvis en overfyldt skraldespand.

Masser af affald på gaden ved Rema 1000 ved Nørrebroparken og Den Røde Plads torsdag morgen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Jon Pape erkender, at man ikke hurtigt nok oven på Mette Frederiksens delvise genåbning af landet har fået tilpasset bemandingen på området.

- Vi har ikke været gode nok til at tage bestik af, at folk nok – også på grund af vejret – ville agere på en anden måde. Men vi er i gang nu, og vi sætter omkring 100 store containere op i de her dage. Og så beklager vi rigtig meget.

- Og hvad med dem, der tisser og skider i parkerne. Skal de tage sig sammen, holde sig og gå hjem i stedet, indtil I har åbnet nogle flere toiletter?

- Ja. Det vil vi meget gerne have. Så tager kommunen sig også sammen. Og jeg er ked af, at jeg ikke kan svare på præcis, hvornår vi kan være helt oppe at køre igen.

I Søndermarken i Valby har Slots- og Kulturstyrelsen haft travlt med at indføre ensretning. I lighed med nabokommunen København synes Frederiksberg Kommune heller ikke at have styr på tømningen af skraldespandene. Foto: Carsten Norton

Efter at Ekstra Bladet i flere dage har fulgt toilet- og skraldesituationen i København tæt, melder Jon Pape nu, at man nu er i færd med at åbne yderligere 12 toiletter for offentligheden i de mest anvendte parker og på gadeplan.

- Det bringer antallet af helt åbne toiletter op på i alt 26 toiletter, siger han.

- I løbet af de kommende dage og uger vil vi åbne så mange som muligt af resten.

Nørrebrogade flød med skrald torsdag morgen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Den Røde Plads på Nørrebro var langtfra velsoigneret torsdag morgen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Torvehallernes normalt bemandede toiletter er lukket på grund af corona. Foto: Aleksander Klug

En overfyldt skraldespand på Gothersgade i indre København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nørrebros udearealer tog sig torsdag morgen ikke godt ud. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nørrebroparkens morgen-skraldefest torsdag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ved indgangen til Ørstedsparken flød affaldet også torsdag morgen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

De offentlige toiletter i Fælledparken var torsdag morgen aflåst på grund af coronavirus. Foto: Rasmus Flindt Pedersen