Lukkede populær forlystelse efter 29 år: Her er Tivolis nye satsning

Tivoli sagde ved årsskiftet farvel til forlystelsen Snurretoppen, der efter 14 millioner ture på 29 år er sendt på pension.

Afløseren er imidlertid i fuld gang med at blive bygget, og den får navnet Tik Tak.

Her bliver gæsterne spændt fast mellem en mange tandhjul og dingenoter og kommer ud på en rejse gennem tid og rum, hvor de undervejs bliver udsat for en påvirkning på næsten 4G.

Tivolis design director, Jacob Helenius, siger om Tik Tak, der har kostet 30 millioner kroner:

- Den bliver en af de vildeste Tivoli-forlystelser til dato, når det drejer sig om svimmelhed.

- Gæsterne kastes rundt horisontalt i dobbeltbevægelser på den store og lille klinge, samtidig med at man vipper vertikalt op, ned og helt rundt, siger han.

Tik Tak opføres der, hvor Snurretoppen stod - i det sydvestlige hjørne af den gamle have, hvor den designmæssigt passer ind i det videnskabelige tema, der også omfatter Himmelskibet, Astronomen og Aquila.

Den nye forlystelse kan rumme 40 gæster af gangen og 750 i timen. For at prøve den, skal man være mindst 140 centimeter høj.

Grunden til udskiftningen af Snurretoppen var, at Tivoli ønskede at forny sig, og at forlystelsen er blevet slidt efter 29 års tro tjeneste.