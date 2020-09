Lukker 107 danske caféområder

Du må ikke længere sidde og spise croissanter og drikke caffe latte i 7-Eleven-butikkerne i de 17 københavnske kommuner, hvor er der mundbindskrav på barer, caféer, restauranter og andre serveringssteder.

Efter forvirring: Her er reglerne for mundbind på restauranter og barer

Faktisk må du ikke opholde dig i de 107 kiosker længere end den tid, det tager at købe en pakke smøger eller skænke en kop takeawaykaffe.

Bestiller du en fransk hotdog, en sandwich eller et pølsehorn, skal du straks gå ud.

For kæden har valgt midlertidigt med minestrimmel - eller ved at fjerne borde og højstole - at lukke samtlige caféområder i hovedstadsområdet.

Det har man gjort for at slippe for, at også kunder, der bare skal gøre et kortvarigt indkøb, skal maskeres, når de træder ind.

Butikkerne skilter med, at det er forbudt at nyde mad- og drikkevarer inde, for dermed er 7-Eleven blot butikker - og ikke serveringssteder, der er omfattet af mundbindskravet. Foto: Ekstra Bladet

