Lukker del af Mount Everest: Uansvarligt at fortsætte

Leger man med tanken om at bestige verdens højeste bjerg, Mount Everest, er det nok bedst at udskyde planerne.

På den tibetanske side af bjerget har Kina netop suspenderet forårets klatresæson af frygt for, at høje smittetal på Nepals side af bjerget kan få smitten til at stige i Kina.

Men på den nepalesiske side af Mount Everest er det fortsat muligt at forsøge at bestige bjerget - en bestigning, der i forvejen er enormt fysisk krævende.

Det skriver CNN.

Uansvarligt

Fredag rapporterede Nepal over 8.000 nye tilfælde af corona, og 20 procent af alle coronatilfælde i landet er konstateret de seneste 10 dage.

Det har fået en international klatredelegation til at opgive at bestige Mount Everest, da man frygter for helbredet for de hjælpere og dyr, der arbejder på bjerget.

I den såkaldte basecamp er coronasmitten ifølge talsperson Lukas Furtenbach nemlig allerede steget voldsomt:

- At fortsætte over base camp niveau med disse voldsomt stigende smittetal (...) vil være uansvarligt, fortæller han til CNN.

Han udtrykker samtidig forundring over, at de nepalesiske myndigheder endnu ikke har suspenderet klatretilladelserne.

Rekord antal tilladelser

Kinas suspendering af klatretilladelser betyder, at 21 klatrere må kigge forgæves efter Mount Everests bjergtop.

Nepal har givet 400 personer tilladelse til at forsøge sig med bjerget, hvilket er et rekordhøjt antal.

Netop rekorden vækker bekymringer, da man frygter, at syge bjergturister kan være med til at øge presset på hospitalet i Nepals hovedstad Kathmandu.