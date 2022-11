Lukker efter voldsomt pres: Sendes 100 kilometer væk

Landets 21 akutmodtagelser skal alle døgnets 24 timer stå klar til at modtage patienter med akutte skader.

Alligevel har flere akutmodtagelser i Region Sjælland holdt lukket i korte perioder, fordi der har været for mange patienter.

Det skriver DR Nyheder.

Bekymrende

Morten Freil, der er direktør i Danske Patienter, mener, at det er bekymrende, at akutmodtagelserne er så pressede, at de bliver nødt til at lukke i kortere perioder og sende patienter til andre sygehuse længere væk.

- Vi har tidligere set overbelægning på medicinske afdelinger, men når presset bevæger sig ind på akutområdet, så er det alvorligt, siger han til DR Nyheder.

- Tid kan være afgørende, og derfor kan det i sidste ende gå ud over patienterne. Og selv om det isoleret set er bedre at sende patienterne videre til et andet sygehus, så er det et udtryk for et presset sundhedsvæsen.

Sendt langt væk

Helt konkret betyder de mange patienter, at akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus den 14 november og den 21. november blev lukket nogle timer, så kun livstruede patienter kunne få behandling.

Det betød, at nogle patienter blev sendt op mod 100 kilometer væk til andre akutmodtagelser i regionen.

Beslutningen blev truffet af sygehusledelsen, fordi resten af sygehuset var ramt af overbelægning.

Også akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus har været så presset, at der i august var time out to til tre gange, og siden er det sket en gang om måneden.

Akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus har på 2,5 år haft to timeouts. Sjællands Universitetshospital har inden for det seneste år haft en enkelt time out i to timer i sommer.

Stigende problem

Peder Fabricius, som er lægefaglig vicedirektør på Nykøbing Falster Sygehus, siger, at det stigende problem med mangel på personale er en af årsagerne til, at akutmodtagelsen sommetider må lukke.

Han siger, at manglen på ansatte gør, at 'bægeret løber nemmere over'.

Region Sjælland oplyser til DR Nyheder, at sygehusene ikke opgør, præcist hvor mange time outs de har, hvor længe de præcist varer, og hvor mange patienter der er blevet omdirigeret.

Anne Møller Ronex (R), formand for sygehusudvalget i Region Sjælland, siger, at regionen nu bør have fokus på at rekruttere sygeplejersker. Blandt andet ved at love mere i løn.