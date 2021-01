Lukker helt ned

Det er ikke kun i Danmark, at situationen omkring covid-19 ser mere og mere alvorlig ud.

Mandag eftermiddag har Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, meddelt det skotske parlament, at landet mandag ved midnat vil lukke totalt ned, og der vil blive indført en lov om, at folk skal holde sig inden døre resten af januar.

Det skriver Sky News.

Skolerne i Skotland vil ligeledes være lukkede for de fleste skoleelever indtil starten af februar.

- Det er ingen overdrivelse, når jeg siger, at jeg ikke har været så bekymret for situationen, vi står over for nu, siden marts sidste år, fortalte Nicola Sturgeon, førsteminister i Skotland.

Den nye britiske variant af coronavirusset bekymrer myndighederne disse dage.

Situationen i Storbritannien, hvor en ny mutation af covid-19 giver bekymrede miner i hele verden, betyder, at Skotlands nuværende restriktioner muligvis ikke vil være nok til at få tallene ned på et tilfredsstillende niveau, forklarede førsteministeren yderligere.

- Det er essentielt, at vi begrænser interaktionen mellem forskellige husstande for at stoppe spredningen af smitten og bringe situationen tilbage under kontrol, mens vi vaccinerer flere personer, fortalte Nicola Sturgeon.

Derfor mener førsteministeren, at det er nødvendigt med en nedlukning, der minder meget om situationen tilbage i marts sidste år.

Frygten er, at det nationale sundhedsvæsen ellers vil kunne blive overrendt af coronapatienter i løbet af de næste tre til fire uger og dermed overbelaste sundhedsvæsenet.

