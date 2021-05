Lukker kæmpe testcenter

Hurtigtestcenteret ved Bella Center på Amager lukker.

Årsagen til lukningen er vedvarende naboklager og trafikgener i området.

Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse, der har bedt Copenhagen Medical, der udbyder testene, om at lukke drive-in-sporet ved testcenteret.

Det har fået Copenhagen Medical til at lukke hele hurtigteststedet.

- Vi har i storebededagsferien forsøgsvis omlagt trafikken til drive-in i Ørestaden, men må erkende, at det ikke var tilstrækkeligt og stadig volder trafikale udfordringer til gene for naboerne. Så det lukker vi, siger Kirstine Vestergård Nielsen, vicedirektør i Akutberedskabet.

Ifølge Region Hovedstaden lukker testcenteret søndag 16. maj.

- Jeg håber, at naboerne er forstående over for, at vi lige skal give leverandøren tid til at komme på plads på nye lokationer. For der er stadig stor brug for testkapaciteten.

Kigger efter nye lokationer

Der vil blive etableret et nyt testcenter på Amager, mens der arbejdes på at blive etableret flere testcentre rundt omkring i København.

Samtidig ser man på muligheden for at etablere et nyt lokalt drive-in-sted.