Lukker ned igen: - Vi kommer til at miste omsætning

Hørsholm Kommune skal søndag igen lukke ned grundet et for højt smittetal. I kommunen er man uforstående overfor omfanget af nedlukningen

Glæden over genåbningen har været kortvarig i Hørsholm Kommune:

Lørdag middag blev det bekræftet, at endnu en nedlukning er en realitetet.

Og søndag lukker en tung dyne sig dermed ned over byens butikker og restauranter, der lige var begyndt at kunne ånde frit igen.

Et incidenstal på over 250 har sendt kommunen til tælling, og det ærgrer byens borgmester:

- Vi havde lige fået fyldt byen med liv og optimisme igen, så det er noget af at set-back, siger borgmester (C) , Morten Slotved.

Det omfatter nedlukningen af Hørsholm kommune Følgende forventes at træde i kraft i Hørsholm Kommune søndag den 9. maj: Lukning af udvalgsvarebutikker i kommunen

Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen

Lukning af serveringssteder i kommunen

Lukning af indkøbscentre, arkader, basarer og stormagasiner i kommunen

Lukning af liberale serviceerhverv og køreskoler i kommunen

Lukning af konferencecentre i kommunen

Private arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra så vidt muligt

At grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner lukkes.

At lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lukkes. Når Hørsholm kommune i syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 250 smittede, ophæves nedlukningen. Vis mere Vis mindre

En gågade uden smitte

Selv om det lørdag er sidste chance for at købe den nye bestseller i boghandleren eller blenderen på tilbud hos isenkræmmeren, så er gågaden i Hørsholm langt fra fyldt op med indkøbsivrige borgere.

Frustrationen er tydelig i de mange forretninger, hvor kunder og butiksindehavere får delt frustrationerne over den nye nedlukning i krogene.

- Selvfølgelig skal der gøres noget, men når det er bevist, at der ikke sker særligt meget smitte i butikkerne, så forstår jeg ikke, at vi også skal lukkes, siger Lennart Ritz, der er butikschef hos Hørsholm Isenkram.

Lennart Ritz frygter, at andre kommuner nu får glæde af hans kunder. Foto: Anthon Unger.

Butikkerne får også opbakning fra borgmester Morten Slotved, der føler, at nedlukningens omfang er lige stort nok.

- Vi skulle have ventet lidt med at lukke butikkerne og først have nøjes med at lukke for skolerne og kultur og idræt.

- Smitten bliver jo ikke spredt i butikkerne og stammer i dette tilfælde fra et gymnasium, siger han.

Det ville ikke være et for stort sats, at lade erhvervslivet holder åbent, hvis du spørger borgmesteren.

- Jeg mener ikke, at det er at gamble med smitten, da vi har mange vaccineret og virkelige få indlæggelser, så selvom incidensen er høj, så er vi ikke helt ude på kanten, siger han.

Skal holde sammen

På gågaden skinner solen ned på Peter Andreas Ravnbak, der er en af de borgere, som trækker på skuldrene over den nye nedlukning.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er sådan, at spillereglerne er. Vi må rykke sammen og komme igennem det, siger Peter Andreas Ravnbak, der henviser til, at vinskabet er fyldt op og han altid kan tage familien med ud på båden, hvis det bliver for meget.

Hans børn kan ikke komme i skole, men arbejdet foregår i forvejen hjemmefra.

Han kommer ikke til at tage i butikker i andre kommuner, da han hellere bruger sine penge i Hørsholm, når det åbner op igen.

Peter Andreas Ravnbak mener ikke, at den nye nedlukning i Hørsholm er så slem i forhold til de seneste 14 måneders coronatilstand. Foto Anthon Unger.

Isenkræmmeren er dog sikker på, at folk nok skal søge i mod andre kommuner:

- Vi kommer til at miste omsætning uden tvivl. Nabokommunerne har jo åbent, så folk handler jo bare hos andre i stedet for hos os, siger Lennart Ritz.

Borgmesteren opfodrer alle til at holde igen med indkøbene.

- Jeg håber, at folk vil støtte op om butikkerne og derfor vil vente med at klare ærinderne udenbys, så de kan støtte de lokale forretninger, når kommunen åbner op igen, siger Morten Slotved.