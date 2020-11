Lukker ned: Sådan får du alligevel corona-svar

Tirsdag mellem klokken 17 og 02 er der lukket for sundhed.dk, og det betyder ingen corona-svar, men nu melder myndighederne ud, at du alligevel kan få svar

Hvis du går rundt og venter på et svar på en corona-test tirsdag eftermiddag aften, så er der godt nyt.

I første omgang meldte myndighederne ud, at det ikke være muligt at logge på sundhed.dk tirsdag fra klokken 17 til klokken 02 natten til onsdag for at tjekke sit covid-19-prøvesvar.

Heller ikke appen MinSundhed vil være tilgængelig i de ni timer, lød det.

Men nu er der alligevel åbnet sig en mulighed.

Region Hovedstadens Akutbereskab skriver på Twitter, at du nu har mulighed for at tjekke dit svar på appen 'Min Læge'.

Årsagen til nedlukningen er en række fejlrettelser og opdateringer, som skal gennemføres i tidsrummet.