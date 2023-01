Lukker og slukker: Landsdækkende kæde sender alle hjem

Den landsdækkende køkkenkæde Hanstholm Køkken, som er et dansk møbelsnedkeri, har torsdag meddelt sine medarbejdere, at de alle er hjemsendt, samt at de lukker deres 20 butikker rundt omkring i landet.

Det skriver Avisen Danmark.

Det ventes derudover, at virksomheden, som har eksisteret siden 1968, snarest tages under konkursbehandling.

Det har ellers været lyse tider for Hanstholm Køkken, som siden 2018 er vokset gevaldigt i deres higen efter at blive landsdækkende.

Ville ekspandere

Kæden endte da også med butikker rundt omkring; Aarhus, København, Odense, Køge, Roskilde, Thy, Vejle og mange andre steder.

Da investeringerne rullede ind, var meningen oprindeligt, at man ville have haft yderligere fokus på vækst-ambitionerne. Eksempelvis ville man ekspandere udover de danske grænser til blandt andet Holland, Norge og Tyskland.

Men det skulle altså ikke blive sådan.

Annonce:

Værst tænkelige tidspunkt

Lukningen skyldes, at markedet nåede 'at bremse op', udtaler en af partnerne i Hanstholm Køkken, Kent Ernst Hansen til Jydskevestkysten.

Overfor Jydskevestkysten erkender han også, at flere af mindretalsejerne i virksomheden nu står til at miste både deres investering, men også deres yderligere tilførsel midler i form af ansvarlig lånekapital.

- Vi har købt ind i selskabet som mindretalsaktionærer med respekt af den daglige ledelse, og der er efterfølgende investeret i udvidelse af produktion og butikker. Markedet er nu bremset fuldstændigt op, og selskabet bliver ramt på det værst tænkelige tidspunkt. Vi har forsøgt at støtte op om selskabet med yderligere tilførsler af penge, men det har desværre ikke været muligt at finde en løsning for en bæredygtig fremtid i forening med de øvrige aktionærer eller et salg af virksomheden.

Mindretalsejerne står til at miste 'et anseeligt millionbeløb', skriver Jydsevestkysten.

Annonce:

I 2022 tog den erfarne køkkenmand Carsten Andersen over som administrerende direktør i Hanstholm Køkken, efter en fortid som topchef i Kvik Køkkener.

Cartsen Andersen er også selv aktionær i selskabet.

Disse spørgsmål stiller vi forbrugerøkonomen