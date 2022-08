Lukker populær badestrand: 'Har tændt de røde lamper'

Der er fundet for høje mængder af colibakterier i vandet, oplyser kommunen

Sommeren synger efterhånden på sidste vers.

Tidligere på ugen meldte DMI således ud, at torsdag formentlig bliver sidste dag, hvor der er mulighed for at tage på stranden.

Men badegæster skal holde sig fra badestranden ved Åkrogen nord for Risskov i Aarhus.

Her er der nemlig fundet for høje mængder af colibakterier i vandet, oplyser Natur og Miljø ved Aarhus Kommune

'Vi har tændt de røde lamper ved Åkrogen Strand, fordi en badevandsmåling har vist et for højt niveau af E. coli-bakterier. Vi fraråder derfor badning fra stranden - foreløbigt til og med mandag 29. august', lyder det blandt andet.

Colibakterier kan give hovedpine, mavepine og kvalme.

