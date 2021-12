Lukker portene: Må ikke forlade kaserner før 4. januar

Det ser ikke ud til at godt og vel 400 værnepligtige på Beredskabsstyrelsens kaserner kommer hjem og holder nytår.

Beredskabet har nemlig lukket portene på landets fem beredskabs-centre i Danmark til og med 4. januar 2022.

Det skriver TV2.

Vil holde smitten nede

Nedlukningen sker, fordi man gerne vil holde smitten ude, så Danmark har et raskt og sundt beredskab, lyder det.

- Vi har i dag (onsdag, red.) bedt vores værnepligtige om at komme ind på deres afdelinger for at minimere risikoen for smittespredning og for at være sikker på at kunne opretholde vores støtte til de kommunale brandvæsener og til regionernes covid-19-opgaver, siger Hans Bruhn, der er vagthavende officer i Beredskabsstyrelsen, til mediet.

De værnepligtige må derfor kun forlade kasernens område, hvis der er tale om en indsats.

Derudover fortsætter øvelserne og uddannelsen på centrene for de værnepligtige.

Det var under nedlukningen i marts 2020, at beredskabsstyrelsen tidligere har måtte holde værnepligtige på kasernerne.