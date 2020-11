Lukker skole i en uge: 14 elever corona-smittet

Et stort antal corona-smittede elever og lærere fører nu til, at Abildgårdskolen i Odense lukker og slukker i en hel uge. Det oplyste Odense Kommune i en pressemeddelelse fredag, skriver TV 2 Fyn.

Tre medarbejdere og hele 14 elever er således blevet konstateret smittet med coronavirus. Dem, der er konstateret nære kontakter til de smittede, er blevet sendt hjem i isolation og til to gange tests. Resten af skolens elever og medarbejdere er også blevet sendt hjem. De skal screenes og testes en enkelt gang.

Sender testbiler

I pressemeddelelsen oplyser kommunen, at to af Region Syddanmarks testbiler på mandag vil holde foran skolen mellem klokken 10 og 16. Her kan elever fra både Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen og deres familier blive testet.

Abildgårdskolen holder i første omgang lukket fra mandag til fredag i den kommende uge. Der går omkring 450 elever på skolen.