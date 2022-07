Lukket! Fuld af tarmbakterier

Kvie Sø i det sydlige Jylland er lukket på grund af et højt antal tarmbakterier, og det er ikke første gang. Sidste år var søen lukket af samme årsag

Sommerferien er over os, og det lune vejr får danskerne til at søge mod den nærmeste strand i disse dage.

Det gælder dog ikke for sommerhusejerne ved Kvie Sø tæt på Grindsted. Badesøen åbnede til stor begejstring for en måned siden, men nu er den allerede lukket igen.

Det sker, fordi koncentrationen af tarmbakterier i søen er tårnhøj.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Det er ikke første gang, at søen bliver lukket. Hele sidste år var det ikke muligt at bade i søen, da den var lukket. Dengang var det også på grund af det høje antal baktier.

- Grunden til, at vi nu fraråder badning, er en rigtig høj koncentration af tarmbaktier, siger leder af Naturcenteret i Varde Kommune, Klaus Bertram Fries, til Jydske Vestkysten.

Sidste år lå koncentrationen af bakterier i søen på omkring 2.500-3000 bakterier per 100 mililiter.

På nuværende tidspunkt ligger den i omegnen af 6000 bakterier per 100 mililiter.

Det betyder, at hvis alligevel vælger at bade i søen, kan man risikere at blive syg, og derfor har Varde Kommune nu opsat skilte, der fraråder badning i søen.

Det vides endnu ikke, om bakterierne kommer fra mennesker eller dyr.