Lukket land for svenskere: - På grænsen til racisme

Senest fredag skal den danske regering fremlægge en plan for, hvordan genåbningen af grænserne skal foregå.

Indrejse til Danmark har siden 14. marts været omfattet af krav om, at besøget skal være grundet 'anerkendelsesværdige formål'.

Det gælder også for indrejse fra Sverige, hvor det ellers er muligt for danskere at krydse sundet uden besværligheder.

I flere dage har opfordringen fra vores svenske naboer lydt, at Danmark burde åbne grænsen op for svenskere.

Statsepidemiolog bakker op

Torsdag tonede Sveriges coronachef, Anders Tegnell, frem på TV2 og opfordrede ligeledes Mette Frederiksen og den danske regering til at åbne op for adgangen til Danmark.

Han mener ikke, at der vil være en risiko for, at svenskere på besøg i Danmark vil bringe coronavirussen med.

- Jeg tror ikke, det vil have den store effekt. Det vil nok have den effekt, at den danske befolkning bliver gladere, og det vil være til gavn for økonomien. Men jeg har svært ved at se, at det vil gøre den store forskel for smittespredningen, siger Anders Tegnell i interviewet med TV2.

Udmeldingen kommer kun få dage efter, at Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, udtrykte forståelse for de skånske borgeres frustration over ikke at måtte rejse ind i Danmark.

- Jeg synes, at de i Danmark bør kigge på, hvordan situationen ser ud i Skåne. Er det virkelig sådan, at man risikerer at få mere smittespredning i Danmark, hvis der kommer folk fra Skåne ind i landet, sagde udenrigsministeren.

Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, opfordrer den danske regering til at åbne grænserne fra Sverige til Danmark. Hun mener, at svenskerne er gode til at overholde reglen om kun at rejse to timer fra egen bopæl, og der vil derfor ikke være risiko for et forøget smittetryk i Danmark. Foto: Lehtikuva/Ritzau Scanpix

Lorte sag på lorte sag

Stemningen mellem Danmark og vores naboland Sverige har den seneste uge nået et lavpunkt.

I weekenden kom det nemlig frem, at 290.000 kubikmeter spildevand med pis og lort skulle lukkes ud i Øresund fra i mandags og fem dage frem.

Svenskerne rasede, og selv Greta Thunberg, der er kendt for sin kamp for klimaet, sendte en sviner mod Danmark og planerne om den store udledning, der kan få flere konsekvenser for livet i Øresund.

Udledningen er nu udskudt til oktober.

Debatten om hvorvidt den danske regering har kunnet tillade sig at holde grænsen til Sverige lukket er kommet vidt omkring.

Befolkningen er splittet, viser samtaler med folk på Stortorget i Malmø, som Aftonbladet har haft.

- Det er uforståeligt. Forstår de slet ikke, hvad det betyder? De åbner mod Tyskland og for Norge, men os holder de lukket for. Jeg synes, at det er forfærdeligt. Det er på grænsen til racisme, fortalte en ældre dame til Aftonbladet på gaden i Malmø.

Det var dog ikke alle, der delte den holdning.

- Jeg synes, at den (grænsen red.) burde være lukket på grund den her sygdom (coronavirussen red.). Det er meget vigtigt. Her i Sverige gør man ingenting, fortalte en midaldrende kvinde til Aftonbladet.

Fredag vil Mette Frederiksen fortælle mere om, hvordan åbningen af Danmarks grænser vil foregå.