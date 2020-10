Lukket øjeblikkeligt: Kan styrte ned

Asnæs Svømmehal lukker øjeblikkeligt, efter at der er konstateret råd i hallens pyramideformede tag, og man vurderer, at der er fare for nedstyrtning.

Det skriver Odsherred Kommune på sin hjemmeside.

- I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Erhvervspakke 1 i foråret, hvor der blev afsat penge til reparation af taget i Asnæs Svømmehal på grund af utætheder som følge af vandskader, har kommunens rådgiver på opgaven udtaget prøver af de bærende konstruktioner og her fundet råd. Rådgiveren påpeger, at det medfører en risiko af ukendt omfang for kollaps af taget, og vi er derfor skredet til øjeblikkelig lukning, siger Niels Minor Borre, afdelingsleder i Ejendomme.

Svømmehallen skulle her i skolernes efterårsferie ellers have holdt offentligt åbent tirsdag og torsdag.

Håber på midlertidig løsning

Man vil nu forsøge at finde en midlertidig løsning for tagkonstruktionen, så svømmehallen kan genåbne midlertidigt, uden at svømmehallens gæster bliver udsat for fare.

- Det er ærgerligt, at vi nu må lukke for et af kommunens offentlige fritidstilbud, men vi vil naturligvis ikke løbe nogen risiko for nedstyrtning af taget og har derfor ikke andre muligheder. Vi vil i perioden med lukning henvise borgere og brugere af svømmehallen til svømmehallerne i Vig og Nykøbing, og vi vil informere nærmere, så snart vi har nyt om situationen, siger centerchef Eva Ormstrup, Kultur og Borger.

Asnæs Svømmehal blev opført tilbage i 1975 som et åbent bassin. Få år efter blev bassinet overdækket, og siden har anlægget været kommunalt drevet.

Vil have penge tilbage

Flere brugere på Facebook er ærgerlige over nyheden om lukningen, særligt fordi flere netop har betalt kontingent i den lokale svømmeklub.

'Aii hvor er det ærgerligt. Vil se frem til tilbageført kontingent for undervisningen, der nu ikke kan udføres', skriver Simone Jensen.

'Holder også på tilbageført kontingent. Vi har allerede mistet penge og undervisning en gang. Sæsonen er lige startet op og er blevet betalt, skriver Anikka Hansen.

Svømmeklubben arbejder på at finde en løsning sammen med Odsherred Kommune.