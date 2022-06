Lukkethed om betingelser for Tour de France møder kritik

Det kommer til at koste mindst 180 millioner kroner, når tre etaper af cykelløbet Tour de France køres på dansk jord, men offentligheden kan ikke få at vide, hvilke betingelser staten og kommunerne har sagt ja til for at få løbet til Danmark.

Det skriver Politiken.

Avisen har i gennem flere måneder forsøgt at få udleveret aftalen mellem Amaury Sport Organisation (ASO), der ejer rettighederne til Tour de France, og det danske tourselskab, Grand Départ, men har fået afslag.

Rasmus Grøntved Nielsen, der er adjunkt ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, kalder det problematisk.

- Det her er et ekstraordinært arrangement, som offentligheden og politikerne har en klar interesse i at få indsigt i. Det handler om, hvordan man bruger borgernes penge.

- I stedet giver man politikerne mundkurv på og begrænser deres adgang til at rejse en offentlig debat om, hvorvidt man bruger pengene på en ordentlig måde. Det er problematisk, siger han.

Kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch mener også, at det er problematisk, at der er så stor lukkethed om en sportsbegivenhed, som det offentlige bruger mange penge på.

Lukketheden møder også kritik fra politisk side.

Anna Bondo, der er byrådsmedlem i Roskilde, og som har set aftalen, siger, at hun finder det udemokratisk og uigennemsigtigt.

Grunden til, at betingelserne for aftalen med ASO, ikke er offentlige, er, at firmaet har krævet fortrolighed om aftalen, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), der er overborgmester i København, til Politiken.

Hun siger, at hun havde foretrukket, at man kunne have offentliggjort aftalen, da den blev indgået, men at Danmark ikke havde fået etaperne, hvis der ikke havde været fortrolighed om aftalen.

Grand Départ vil ifølge overborgmesteren på et tidspunkt offentliggøre aftalen med ADO, og hun siger til Politiken, at hun glæder sig til det.