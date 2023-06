Luksushotel bløder: Taber 205 mio. kr.

Det er dyrt at drive et luksushotel i Danmark

Der blev ikke sparet på noget, da Hotel Alsik blev bygget for fem år siden.

Hele 750 mio. kr. kostede hotelbyggeriet, der med sine 19 etager rejser sig 70 meter over vandet ved havnefronten i Sønderborg.

Og siden er der kun kastet flere penge efter projektet.

Sidste år udvidede Alsik Hotel med koncert- og eventstedet Sergenten, endnu en pool, jacuzzi og særlige brusere med vandfald og isvand til sit spa- og wellnessområde.

Men hvordan i alverden kan det være en god forretning, tænker du måske umiddelbart? Det korte svar er, at det er det heller ikke – Endnu.

Tjener snart penge

På fem år har Danfoss-familiens fond, Bitten & Mads Clausens Fond, der står bag hotellet, tabt intet mindre end 205 mio. kr. efter skat, skriver Finans.

I et mailsvar til mediet understreger fondens direktør, Lars Tveen, at der ikke er flere planlagte investeringer, og at hotellet derfor gerne skulle begynde at tjene penge.

’Vores ambitionen er - og har hele tiden været - at skabe en attraktion i området, som trækker turister og gæster til Als. Her hjælper det selvfølgelig, at en af hotellets restauranter igen i år har fået en Michelin-stjerne.’

’På længere sigt er det rigtigt, at fonden gerne vil konsolidere med udgangspunkt i høj belægning, flere overnatninger og de gode konferencefaciliteter, som allerede er til stede,’ skriver han.

Jesper Kochs er bl.a. kendt fra masterchef. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

80.000 overnattende gæster

Med hotellets restaurant og Michelin-stjerne henviser Lars Tveen naturligvis til, hotellets syttende etage huser Jesper Kochs, der bl.a. er kendt fra Masterchef, restaurant. Og her bliver der ikke på kompromis med kvaliteten. Overhovedet.

Det, 200 slags rom, vin for millioner, og Nordeuropas største spa kan du læse mere om her.

Lars Tveen lægger over for Finans ikke skjul på, at regnskabet ikke lever op til forventningerne. Han vil dog ikke komme ind på, hvorfor det ikke er tilfældet.

I 2022 havde hotellet en gennemsnitlig belægningsprocent på over 69 pct. og næsten 80.000 overnattende gæster. Omsætningen er ikke oplyst.

Selskabets egenkapital lød i 2022 på knap 50 mio. kr.

