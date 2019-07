Luksushotel med spa og massage for hunde åbner på Stevns

Et nyt luksushotel for hunde åbner til december på Stevns, hvor hundene får egen suite, spa, massage og tv på storskærm.

Det fortæller ejer og daglig leder af Vandrigsgaard Luksus Hundehotel Katja Skjold.

- Hundene kommer til at bo i noget, der ligner et børneværelse med farver, billeder på væggene, blomster i vindueskarmen og rigtige glasdøre, siger Katja Skjold.

Prisen for én hund per dag med egen suite og terrasse er 349 kroner. Det inkluderer blandt andet afstressende musik om natten og masser af nusseri.

Derudover er det muligt at tilkøbe spa, wellness og massage til hunden. Ifølge Katja Skjold er det altafgørende, at hundene har det godt.

- Som mig og mange andre, der i daglig tale er 'skøre hundemennesker' og ser dem som vores børn, synes vi ikke, at det er rart at aflevere dem i noget, der ligner en hesteboks, siger 34-årige Katja Skjold.

Ifølge Katja Skjold er det Danmarks første luksus hotel for hunde, der åbner. Idéen har hun fået fra sine rejser til USA.

- Vi har været en del i USA og har været på rundtur i Beverly Hills for at se, hvordan man passer hunde der, siger Katja Skjold.

Hun er oprindeligt uddannet som folkeskolelærer, men har de seneste år drevet en webshop med udstyr til hunde, som hun har solgt for at få råd til at starte hundehotellet.

Katja Skjold kommer til at drive hotellet, der vil bestå af 11 værelser, sammen med sin mand, Michael Skjold. Parret bor desuden på hotellet, der ligger i Store Heddinge på Stevns.

Men Katja Skjold forventer ikke, at de hendes kommende kunder bliver lokale.

- Vores fornemmelse er, at vi primært tiltrækker hundeejere i København og nord for København. Vi har også interesse for udenlandsdanskere, siger Katja Skjold, der allerede har taget imod de første bookinger.

Hotellet åbner 1. december.