Lumskt vejr på vej: Pas på!

Hvad enten du går, cykler eller kører i bil, så skal du passe særligt meget på, når du bevæger dig ud i trafikken i denne uge.

Sådan lyder advarslen fra DMI mandag.

- Vi får en vejr-situation, hvor temperaturerne vil svinge omkring frysepunktet, og det omskiftelige vejr betyder, at det kan blive meget glat, især i morgentimerne, siger meteorolog hos DMI Thyge Rasmussen.



Ifølge Thyge Rasmussen er sandsynligheden for sne større jo længere vestpå i landet, du befinder dig. De østlige egne vil derimod opleve mere vådt vejr.

Det gælder dog for hele landet, at temperaturerne vil svinge omkring frysepunktet, og derfor skal alle være ekstra påpasselige, lyder det.

- Specielt fordi vejret er så lumskt med de her svingende temperaturer. Der kommer regn og slud nogle steder, og når det så fryser om natten, så bliver det rigtig, rigtig glat. Så der bliver brug for at salte den kommende tid, siger Thyge Rasmussen.

Nattefrosten betyder, at det i høj grad vil være a-menneskerne, der får en udfordring, da vejene vil være glattest i de tidlige morgentimer.

