Lunar dropper de negative renter

Det skriver Lunar i en pressemeddelelse ifølge B.T.

De vil blive afskaffet fra 1. juli.

D. 13. juni meddelte Saxo Bank, at de også afskaffer de negative renter.

Ud over afskaffelsen af de negative renter, hæver Lunar også den positive rente for de kunder, der bruger deres kort.

Begrundelsen er inflationen

Renten hæves til en procent på beløb op til 25.000 kroner på private indlån for aktive brugere. Frem til nu har renten ligget på 0,5 procent på op til 50.000 kroner.

Det gør de ifølge Anders Hartlev, bankdirektør i Lunar af hensyn til inflationen.

- Prisstigninger rammer nogle samfundsgrupper hårdere end andre. Derfor vælger vi at hæve den positive rente, men sænke beløbsgrænsen. Vi belønner dem, hvor krisen kradser mest, siger han.

Ekstra Bladet har tidligere forsøgt at få kommentarer fra en stribe af de store danske banker, men uden held.

Udmeldingen fra Lunar og Saxo Bank giver nye muligheder for at skabe en formue - få her Ekstra Bladets økonomiske ekspert Carsten Holdums bedste råd til netop det.