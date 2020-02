Lundbeck får godkendt migrænemiddel i USA

Den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) har godkendt Lundbecks migrænemiddel Vyepti.

Det meddeler den danske medicinalvirksomhed natten til lørdag dansk tid.

Ifølge Reuters er godkendelsen en åbning for Lundbeck i forhold til at komme ind på et givtigt marked. Dog er det også et marked præget af kamp om kunderne.

Flere af Lundbecks rivaler - Amgen, Teva Pharmaceutical Industries og Eli Lilly - har således allerede fået godkendt produkter, der virker mod migræne.

- Med godkendelsen af Vyepti er jeg glad for at meddele, at vi nu kan tilbyde en intravenøs behandling, der både opnår det afgørende mål om at forebygge migræne over tid samt en hurtigere virkning, siger administrerende Lundbeck-direktør Deborah Dunsire i en meddelelse.

Vyepty er også kendt som Eptinezumab.

Midlet sikrede Lundbeck sig med opkøbet af Alder Biopharmaceuticals i 2019 for to milliarder dollar. Det svarer til knap 14 milliarder danske kroner.

Migræne er en sygdom, der er kendetegnet ved tilbagevendende anfald af kraftig hovedpine ledsaget af kvalme, opkastning, flimren for øjnene og lys- eller lydoverfølsomhed.

Der er flere hundredetusinder af danskere, som lider af migræne.

Ifølge Lundbeck viste to kliniske studier, at midlet resulterede i en nedgang i antallet af tilfælde af migræne per måned i løbet af de første måneder efter begyndt behandling.

Lundbeck håber ifølge Reuters, at selskabet kan finde en niche på markedet, da lægemidlet kun skal injiceres hver tredje måned. Det står i modsætning til flere af konkurrenternes produkter, som kræver en månedlig behandling.

Samtidig er Lundbeck ved at gennemføre et opfølgende studie, der skal underbygge midlets hurtigtvirkende profil, skriver Reuters. Her ventes resultater senere på året

Analytiker for SVB Leerink Marc Goodman anslår ifølge Reuters, at salget af Vyepti i 2030 i USA kan løbe op i 700 millioner amerikanske dollar. Det svarer til knap fem milliarder danske kroner.

Lundbeck har indgivet en ansøgning om at få Vyepti godkendt i Canada. I løbet af 2020 vil selskabet forsøge også at få midlet godkendt i EU, oplyser selskabet. Herefter vil man søge i andre dele af verden, blandt andet Japan og Kina.

Der findes 300 forskellige slags hovedpine. De to største er migræne og spændingshovedpine. Mange patienter er ramt af begge sygdomme.