Lunt og tørt vejr i efterårsferien

Lille chance for at varmebølge ligger og lumrer i prognosen for næste uge

Hvis prognosen holder, vil især de sydlige og østlige dele af Danmark i næste uge - efterårsferien - få noget, der godt kan ligne en lille, lun varmebølge.

- Meget afhænger af, om lavtrykkene fra Atlanten bevæger sig lidt nordligere op over landet, frem for at krydse ind over Danmark. Går de nordligere, vil der trække varm luft fra syd op over os, og det vil især komme de sydlige og østlige egne til gode, siger vagtchef Frank Nielsen fra DMI.

- Længere mod nord og nordvest bliver det ustabilt og vådt.

- Men foreløbig ser det ud til, at vi efter en fin mandag får nogle våde og blæsende dage fra tirsdag og nogle dage frem Fra sidst på ugen og hen over weekenden bliver det varmere og mere tørt. I hvert fald i følge den prognose, jeg hælder til i øjeblikket.

- Hvis jeg skulle vælge, vil jeg tage til Gedser i stedet for Skagen, siger han.

Ny nattefrost i aften og nat

Den nattefrost, som natten til søndag pakkede store dele af landet ind i rim, forventes at vende tilbage den kommende nat. I midtjyske Karup blev der målt knap tre graders frost.

- I øjeblikket får vi noget meget kold luft ned oppe fra det centrale Sverige. Når der så samtidig er vindstille, stjerneklart og få skyer, så holder frosten sig ikke tilbage på denne årstid, siger Frank Nielsen.

På den lange bane har DMI's vejr-spåmænd gættet på, at november og december bliver lidt mildere end forventet i forhold til de seneste 20 års målinger, men også med lavere mængder nedbør end det normale.