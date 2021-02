Lunt tøj til varme hænder

Selvom solen skinner over børnehaven Alssund Børnehus i Sønderborg, er kulden gennemtrængende.

Med elefanthuer, vanter og vinterstøvler løber børnene fornøjet rundt udenfor i den sønderjyske børnehave.

Mellem børnene går børnehavens ansatte i nye, blå flyverdragter - lavet af bævernylon og med tyk for - og ser lige så fornøjede ud.

At pædagogerne går rundt og ser ens ud, er der en særlig forklaring på.

Sønderborg kommune har nemlig foræret en flyverdragt til alle medarbejdere i kommunens institutioner.

Et skulderklap i en presset tid

- Det er måske en lille ting, men det er en kæmpe anerkendelse, siger Bodil Thorsen, som er daglig pædagogisk leder i børnehuset, men også er ude i marken blandt børnene.

Nu kommer der ingen kold luft op i ryggen, når Bodil Thorsen sætter sig ned for at være sammen med børnene. Foto: Ernst van Norde

- Udover at det er en flyverdragt af virkelig god kvalitet, så føler vi også, at vi bliver set i vores arbejde med børnene i den her tid.

Og Bodil Thorsen håber, at det er noget, som fortsætter med at ske, når coronapandemien en gang er overstået.

- Vi har jo siden marts været 'tvunget' til at være 90 procent af tiden udenfor, og vi har flyttet alt pædagogisk læring herud. Det er virkelig gået over alt forventning, og vi har i den grad for øjnene op for udemiljøet.

- Jeg er sikker på, at vi fortsætter med at være rigtig meget udenfor efter corona, og derfor vil vi også være meget taknemmelige, hvis tiltaget fra kommunen fortsatte, siger en varm og glad daglig pædagogisk leder.

Nyder det meget

Samme glæde finder man, hvis man kører ud til Pia Petersen, som er dagplejer i kommunen.

Dagplejer Pia Petersen har slidt sit eget vintertøj i 14 år, så hun glæder sig over kommunens initiativ. Foto: Ernst van Norde

- Jeg sidder rigtig meget ned, især nu hvor jeg har en helt lille en på kun et år. Før havde jeg todelt tøj på, og jeg kan virkelig mærke forskellen ved at have fået den her dragt.

Ligesom i børnehuset har Pia Petersen også flyttet alt pædagogisk læring udenfor - noget som hun heller ikke lige med det samme vil flytte tilbage ind.

- Selvom jeg i den her tid er mere tvunget til at være ude - også for at spare meget tid på rengøring - så vil jeg fremover i højere grad taget flere aktiviteter udenfor. Både børnene og jeg nyder det meget.

Kommunen: Ideen kom udefra Inde i varmen hos kommunen, er man kun glad for, at flyverdragterne varmer i den kolde tid. - Vi er meget taknemmelige for det kæmpe stykke arbejde, de ansatte omkring børnene har gjort i den her tid, og vi vil selvfølgelig gerne passe rigtig godt på dem, siger chef for dagtilbud i Sønderborg Kommune, Connie Buch. Ideen om flyverdragter kom fra et sted ude i marken, og blev senere drøftet på et ledermøde, hvor det blev besluttet. Og spørger man chefen, om pædagogerne i Sønderborg kommune kan vende sig til den varme påklædning, må man selv tolke på svaret. - Det er selvfølgelige noget, vi skal drøfte, men det synes jeg da personligt helt sikkert, at det er noget, vi skal regne med i vores budget fremover. - Hvis vi vil fortsætte den her øget indsats med uderummet, så er det her (flyverdragt til personalet red.) måske en af de tiltag, der vil få det til at lykkes - også efter corona. Vis mere Luk

BUPL klapper

Flyverdragter har altid været højeste mode blandt de mindste om vinteren, og nu får de ansatte også mulighed for at hoppe med på bølgen. Foto: Ernst van Norde

Hos pædagogernes landsforening klapper de i hænderne.

- Vi ser at midt i corona er udeliv blevet et vilkår og ikke et tilvalg. Derfor synes jeg, at det er dejligt at se en kommune, som tager deres arbejdsgiversansvar på sig, siger formanden for BUPL, Elisa Rimpler.

Formanden ser ligesom Bodil Thorsen og Pia Petersen også gerne, at der kommer øget fokus på pædagogernes arbejdstøj.

- Jeg har hørt om enkelte andre steder, hvor de ansatte har fået udetøj, men jeg håber da klart, at de gode initiativer fortsætter efter corona.

- Et er at være ude, men det samme gælder indendørs. Vi ved for eksempel at det slider rigtig meget på tøjet at være i en vuggestue. Det vil give god mening, at man fremover tænker over et eventuelt tilskud til arbejdstøj generelt i institutionerne, siger Elisa Rimpler.

