Lurepasser før skæbnemøde

Torsdag vurderer 3F-bestyrelsen deres formands integritet, og siden kan en lang række af Per Christensens andre tillidposter vakle under ham

Torsdag ligner en skæbnedag for 3F-formand Per Christensen, hvis mangeårige dobbeltliv er blevet oprullet i pressen de seneste dage.

Her træder forbundets flere end 100 hovedbestyrelsesmedlemmer nemlig virtuelt sammen til det ekstraordinære møde, de blev indkaldt til i weekenden.

Her vil de formentlig vurdere, om deres formand stadig har integritet til at opretholde sin betroede stilling og millionhyre.

I yderste konsekvens kan hans fald udløse en dominoeffekt, for så vil hans statustab formentlig hurtigt smitte af på en lang række andre poster, han varetager.

Ingen ledende skikkelser fra de pågældende virksomheder og institutioner har lyst til at sige ret meget. I stedet lurepasses der tilsyneladende, indtil man har set, hvordan sagen falder ud i 3F.

Hverken FH-formand Lizette Risgaard eller formand for Dansk Metal Claus Jensen, der her flankerer Per Christensen (tv) til et møde hos finansminister Nicolai Wammen, ønsker lige nu at fælde ham som formand for Arbejdernes Landsbank, hvor de alle tre sidder i bestyrelsen. Foto: Jens Dresling

Per Christensen har for eksempel været bestyrelsesformand i Arbejdernes Landsbank siden 2015. Et hverv, som han årligt får 271.000 kroner for at bestride. Et beløb, der dog formentlig tilfalder 3F.

Næstformand Claus Jensen, som også er forbundsformand i Dansk Metal, ligner ikke en mand, der har tænkt sig at avancere på baggrund af formandens fald. Han har således fremsendt følgende citat til Ekstra Bladet:

’Jeg har ingen kritik at rette mod Per Christensens arbejde i Arbejdernes Landsbank. Bankens resultater taler for sig selv. Jeg har ingen kommentarer til Per Christensens privatliv’.

I bestyrelsen sidder også Lizette Knudsen, forkvinde for Fagbevægelsens Hovedorganisation, hvor Per Christensen i øvrigt via sin bestyrelsespost sidder i forretningsudvalget. De to er også i samme bestyrelse hos Arbejderbevægelsens Landsråd. Lizette Knudsen har ingen kommentarer til sagen, meddeler hun.

Som formand for Pensiondanmarks bestyrelse siden 2014 har Per Christensen optjent et ikke oplyst honorar. Det er ikke lykkedes at indhente en kommentar fra næstformand og DI-direktør Lars Sanddahl Sørensen.

Per Christensen sidder desuden som næstformand for Det Kongelige Teater. Han er valgt for perioden 11. februar 2020 til 31. december 2023 og får et honorar på 87.100 kroner for sit virke i finkulturens tjeneste.

Per Christensen har været formand for 3F siden 2013, men professor emeritus Flemming Ibsen siger til ritzau, at han ikke mener, han kan fortsætte. fordi 'han har overtrådt en masse regler for anstændighed, moral og etik'. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Hvorvidt han fortsat kan bestride den tillidspost, er uvist.

- Det har jeg ingen som helst kommentarer til, siger Bertel Haarder, bestyrelsesformand.

Per Christensen sidder endvidere i en lang række andre bestyrelser, flere med tilknytning til fagbevægelsen.

Han er således med ved bordet hos A-Pressen, Fagbevægelsens Erhvervsinvestering og i ATP’s Repræsentantskab, ligesom han er bestyrelsesmedlem hos Sund & Bælt Holding A/S, De Økonomiske Råd, RE-INVEST Advisory Board, EUDP og gasselskabet Evida.

Heller ikke søndag har Per Christensen ønsket at udtale sig til Ekstra Bladet.

