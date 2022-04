Lygtepæle-gak: Er det en joke!?

Det er nærmest gået viralt, at en nordjysk by har vendt sine lygtepæle væk fra vejen. Selv kommunen havde svært ved at tro egne øjne

En ny og fin cykelsti i udkanten af den nordjyske by Hobro, har fået flere cyklister i Nordjylland til at træde på bremsen og kigge en ekstra gang.

På den cirka en kilometer lange strækning står der flotte, nye lygtepæle og lyser på den nye cykelsti.

Men på en tredjedel af strækningen lyser lygtepælene dog ud på græsset i stedet for ind på cykelstien.

Er det en joke?

De 14 lygtepæle strækker sig over 300 meter. Foto: René Schütze

For tidlig på den

Det har skabt undren i den lille nordjyske by, at 14 lygtepæle står og lyser den gale vej.

Også chefen for Teknik og Miljø i Mariager Fjord Kommune måtte kigge en ekstra gang, da han så det.

- Jeg troede, at det var en aprilsnar, griner Lars Højmark, da Ekstra Bladet fanger ham.

Men der er en mening med galskaben.

Lygtepælene er specielle lygtepæle, som er designet til både at kunne lyse kommende vej og sti op. Foto: René Schütze

Planen for området er nemlig, at der på et tidspunkt skal bygges en vej, som løber langs de 300 meter af den famøse cykelsti.

- Det er en projektleder, der i en god mening har været for tidlig ude. Lige på de omtalte 300 meter er der sat nogle specielle lygtepæle op, som både kan lyse vej og sti op. Det er derfor, at projektlederen har tænkt, at han vil være på forkant med den vej, der i fremtiden skal bygges langs cykelstien, og hvor lygtepælene korrekt skal lyse ud mod vejen, forklarer Lars Højmark.

Dog er det ikke politisk bestemt - eller bevilliget - hvornår vejen skal komme.

Derfor kan der gå alt mellem et og flere år før den kommer.

- Vejen kommer, det er bare et spørgsmål om tid. Men selvfølgelig skal vi lige have vendt de lygtepæle indtil da, siger Lars Højmark.

Skulle fyres

Der er kommet flere reaktioner fra lokale på de sociale medier.

Det kan man blandt andet se på gruppen 'Det sker i Hobro', hvor der til et billedet af lygtepælene er kommet flere kommentarer.

'Så bliver man ikke blændet af lyset', skriver en bruger i gruppen.

'Tror det er cykelstien, der er lagt forkert', skriver en anden med en grinesmiley.

Lone Klausen og veninden var ude at gå en tur, da Ekstra Bladet fangede dem på stien. Foto: René Schütze

Ekstra Bladet mødte også Lone Klausen, som var ude at gå en tur med sin veninde på den famøse cykelsti.

- Jeg havde set, at der har været en masse skriveri på Facebook. Flere har skrevet, at der nok er nogen ved kommunen, som skal fyres, siger Lone Klausen med et smil.

Den 49-årige nordjyde har også selv fået et lille grin over det.

- Det ser jo tosset ud, så jeg synes da også, at de skal vendes indtil der kommer en vej. Ingen ved jo, om vejen kommer før om ti år, fortæller hun.