Lygtepæle sat op midt på fortov

Hvis du er typen, der uden bekymring kan finde på at spadsere lystigt ned af gaden, med næsen begravet i telefonen, så skal du i disse dage være ekstra opmærksom på Søren Frichs Vej i Aarhus.

Her er der nemlig ifølge TV2 blevet sat helt nye lygtepæle op. Midt på fortovet.

Den nydelig række af nyopført udendørs-belysning er placeret midt i fortovs-fliserne, hvor der på fineste vis er blevet skåret ud og gjort plads.

Og selvom arbejdet bestemt ser veludført ud, så er den aparte placering af lygtepælene ifølge forvaltningschef for Teknik- og Miljø i Aarhus kommune, Tyge Wanstrup, ikke et forsøg på hverken at være morsom eller at afstraffe uopmærksomme fodgængere.

Hvorfor?

- Guderne må vide, hvordan det er sket.

- Vi kan sagtens se, at det her lidt ærgerlige udtryk, det har fået, er noget, der skal gøres noget ved. Man kan ikke have lysmaster stående på den måde midt i et fortovsareal, siger Tyge Wanstrup.

Det 'lidt ærgerlige udtryk' betyder nu, at lygtepælene skal flyttes. En beslutning, som mange formentlig kan finde forståelse for.

Men det virker umiddelbart mere vanskeligt at forstå, hvordan et renoveringsprojekt af den størrelse fra planlægning til udførelse kan gennemføres, uden at én eneste person på et tidspunkt har trukket i håndbremsen og spurgt, hvad hulen der egentlig foregår.

Forklaringen skal ifølge TV2 findes i en kombination af blind lydighed overfor gældende regler og en våd drøm om at spare penge.

30 centimeter

Lygtepæle skal nemlig placeres 30 centimeter fra privat grund.

Og renoveringen af Søren Frichs Vej er finansieret ved en udbygningsaftale, som er indgået mellem Aarhus Kommune og private grundejere.

Af den grund skulle kommunen følge nogle særlige økonomiske rammer, og man valgte derfor ikke at tvinge nogen til at afstå jord, som man skulle betale erstatning for.

Derfor går grundejernes jord stadig helt ud til kanten af det nylagte fortov. Og hvis man måler 30 centimeter fra det punkt, ja, så når man lige til midten af den første flise i fortovet.

Den mislykkede spareøvelse betyder nu, at kommunen skal have skaffet tilladelse til at rykke lygtepælene.

- Det er rigtig ærgerlig brug af penge, men det er noget, vi synes, vi bør gøre, siger Tyge Wanstrup.

Kommune oplyser desuden, at de vil undersøge sagen nærmere, så det ikke sker igen.