Lykkelig genforening: Mor og datter mødes tilfældigt 17 år efter adoption

Den 38-årige Gina Crotts fra Saragota Springs i staten Utah i USA kunne ikke tro sine egne øjne, da hun vendte sig om og fik øje på sin datter Kalyn, som hun havde bortadopteret for 17 år siden. Kalyn var kun en meter fra hende og stirrede på hende fra den anden side af et vindue i et dansestudie.

Det var første gang i 17 år, at Gina havde set sin datter, siden hun selv som 19-årig single besluttede sig til at bortadoptere den lille Kalyn, fordi hun dengang ikke følte, at hun var i stand til at opfostre et lille barn.

Det skriver flere medier, heriblandt Metro, Daily Mail og Love What Matters og Caters News.

Den 18-årige Kalyn i lykkelig genforening med sin mor Gina Crotts. Foto: Ritzau Scanpix

Hvert år efter adoptionen sendte Kalyns nye familie billeder til Gina af hendes biologiske datter og fortalte, hvordan det gik med Kalyns liv. Det skabte ro i Ginas hjerte, men hun holdt aldrig op med at tænke på sin datter.

Gina fortsatte sit liv og mødte sin i dag 46-årige ægtemand Brandon, som hun fik tre andre børn med. Og hendes tre børn blev hele tiden mindet om, at de havde en storesøster. Gina fejrede ovenikøbet hvert år sin datter Kalyns fødselsdag med kage, stearinlys og fødselsdagssang.

Gina vidste aldrig, om hendes i dag 18-årige datter Kalyn ønskede at træffe hende, men skæbnen bragte dem sammen, mens Gina så sin 13-årige datter Evie i forbindelse med en prøve i et dansestudie. Evie udpegede en pige i mængden af folk, der stod uden for dansestudiet på den anden side af vinduet. Og Evie mente, at det var hendes storesøster.

Til Caters News fortæller Gina følgende om det utrolige møde, der fandt sted i oktober måned 2017:

- Jeg sad med ryggen til vinduet og vendte mig om. Og der var kun væggen og vinduet og to meter mellem os. I starten var jeg chokeret, men sekundet efter var jeg fyldt af håb og glæde, der ændrede sig til en tøven, fordi jeg frygtede, at min datter Kalyn ikke ville se mig. Men da jeg åbnede døren ud til gaden, stod hun lige foran mig. Og jeg spurgte som det første: Er du glad?

- Og hun svarede 'Ja', og så krammede vi hinanden.

- Vi kunne ikke lade være med at stirre på hinanden, mens vi talte sammen og grinte af glæde.

Siden det tilfældige og usædvanlige møde har mor og datter udvekslet telefonnumre og jævnligt skrevet sammen. Og for tre måneder siden besøgte Kalyn sin biologiske mor, Gina, og blev præsenteret for resten af sin biologiske mors familie.

Her sidder Kalyn i sofaen med sin mor i midten og sin lillesøster Evie til højre i billedet. Foto: Ritzau Scanpix

Kalyn, der stadig går på 'highschool', fortæller følgende om mødet med sin biologiske mor og hendes familie:

- Da jeg først mødte dem allesammen, følte jeg mig pakket ind i så meget kærlighed. Her var alle de mennesker, der havde elsket mig gennem så mange år. Det var som at åbne en dør til en helt anden del af mit liv, som jeg ikke havde udforsket tidligere.

Som ung pige voksede Kalyn op med viden om sin biologiske mor, der blev kaldt 'englen Gina'. Hun havde også et indrammet billede af sin biologiske mor på sit værelse og havde altid drømt om at møde hende.

At mødet skulle blive så tilfældigt, havde Kalyn dog aldrig drømt om. Som lille pige gik Kalyn til ballet. Det var derfor, at hun blev tiltrukket af de dansende yngre piger, hun kunne se gennem vinduet i dansestudiet.

- At jeg på den måde mødte min mor tilfældigt, er det bedste, der kunne ske, når jeg skulle møde hende første gang. På den måde undgik jeg forventninger og nervøsitet.

- Det var meget nemmere at tale med min biologiske mor, end jeg havde forventet. Og jeg vidste i forbindelse med mødet, at vi resten af vores liv ville have en relation. Det har virkelig været en god oplevelse at lære min biologiske mor at kende. Vi sender mange sms´er til hinanden. Og hver gang, der sker noget spændende i mit liv, fortæller jeg det til hende, lyder det fra Kalyn efter den lykkelige genforening mellem mor og datter.