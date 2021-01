Lykketoft om Trump: - Fuldstændig katastrofalt på alle områder

Ifølge Mogens Lykketoft efterlader Donald Trump en verden i ruiner, hvor alt internationalt samarbejde er sat ud af spil. Der venter et stort arbejde for Joe Biden, når han indsættes 20. januar

Der venter et oprydningsarbejde udover det sædvanlige, når Joe Biden indsættes som USA's 46. præsident 20. januar, mener tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft (S).

- Det er en verden, hvor alt international samarbejde er blevet mere eller mindre ødelagt af Donald Trump.

- Bidens vigtigste udenrigspolitiske opgaver bliver at få genskabt samarbejdet og tilliden, hvad enten det er i FN, NATO, international handel, klimaindsatsen eller atomaftalen med Iran.

Det er en verden, hvor alt internationalt samarbejde er sat ud af spil, som Joe Biden overtager, mener Mogens Lykketoft. Foto: Stine Bidstrup / POLFOTO

Ekstra Bladet Live Ekstra Bladet følger begivenhederne direkte og på nærmeste hold, når Donald Trump bliver afløst af Joe Biden som USAs præsident. Vi er live fra onsdag klokken 11.30, hvor du kan stille spørgsmål direkte til blandt andre Joachim B. Olsen, tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft og USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen. Vi er også til stede på gaden i Washington, hvor vi tager pulsen på den amerikanske folkestemning. Og du kan se direkte, ufiltreret livesignal fra Capitol Hill, hvor indsættelsen finder sted klokken 18 dansk tid. Vi ses på eb.dk!

- Alt det Trump har ødelagt, skal han på rekordtid prøve at rette op på igen, siger Mogens Lykketoft.

Lykketoft lægger ikke fingre imellem, når han skal fælde dom over Donald Trumps arbejde som præsident.

- Jeg synes, det har været fuldstændig katastrofalt på alle områder, siger han.

I dag indsættes Biden som præsident, og sikkerheden i Washington er i højsæde

Handelskrig og atomaftale

Der venter Joe Biden tunge, internationale, politiske arbejdsopgaver, når han indsættes som USA's præsident.

Donald Trumps handelskrig mod Kina, og den aftale som Obama-regeringen lavede med Iran om deres atomprogram, er blot nogle af de opgaver, som 78-årige Joe Biden skal løse.

- Den handelskrig Trump har ført mod Kina, har skadet USA mere end Kina. Det er den forkerte måde at tackle balancen til Kina på. Den der fuldstændigt vilkårlige, hysteriske måde, han har handlet på.

- Der bliver ikke fred i verden i det 21. århundrede, hvis ikke USA og Kina forstår at afbalancere, at de har mange fælles interesser, men de har også interessemodsætninger. Det skal gøres på en meget mere gennemtænkt måde, end det Trump har tumlet rundt med i forhold til Kina, siger Mogens Lykketoft.

Mogens Lykketoft har ikke noget positivt at sige om Donald Trumps regeringstid. Foto: Nicholas Kamm / Ritzau Scanpix

Heller ikke de diplomatiske bånd, som Trump har forsøgt at danne til Nordkorea, giver Lykketoft meget for.

- Med hensyn til Nordkorea er der intet opnået. De har nøjagtig de samme ødelæggende våben, som da han begyndte at mødes med den lille fedling (Kim Jong-un red.), siger han.

Opmuntrende forventninger

Mens Mogens Lykketoft ikke har noget positivt at sige om Donald Trump, er han anderledes positivt indstillet, når samtalen ledes hen mod Joe Biden.

- Han er mand med enorm international, politisk erfaring, og det er nødvendigt, fordi det vil tage lang tid at klinke skårene efter Donald Trump, mener han.

- Forventninger er opmuntrende. Vi er tilbage ved et almindelig menneske og ikke en lystløgner. Vi er tilbage ved en mand, som har enorm tung, international erfaring. Han har været formand for Senatets udenrigsudvalg. Han var vicepræsident under Obama. Så han kender verden.

- Jeg tror, Biden har gode chancer for at genskabe tilliden. Han har jo sagt, at startpunktet med Iran er at vende tilbage til den aftale, der blev lavet af Obama-regeringen, som han var medlem af. Så har man andre udestående med Iran, som man må tage i kølvandet på det, siger Mogens Lykketoft.

Du har i dag mulighed for at chatte med Mogens Lykketoft, når han fra klokken 13.00-13.50 sidder klar ved tasterne for at svare på spørgsmål fra Ekstra Bladets læsere i vores livedækning af indsættelsen af Joe Biden.