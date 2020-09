Lykketofts nye toppost: Scorer halv million

Det bliver i sosse-familien.

Mette Frederiksen og partitoppen har i den senere tid delt rundhåndet ud af lønnede bestyrelsesposter. Og mest til deres egne.

Topscoreren er partiets tidligere formand Mogens Lykketoft, som regeringen har udpeget som bestyrelsesformand for Energinet. Det kaster et honorar på 479.000 kroner af sig om året.

Bilag og millionløn i New York: Mogens har før gnavet gode ben

Modregnes ikke

Et beløb, der ikke bliver modregnet i Lykketofts rundhåndede minister- og folketingspension, og som dermed får Lykketofts årlige indtægt til at runde den behagelige side af millionen.

Det er regeringens ansættelsesudvalg med statsminister Mette Frederiksen i spidsen, der har skønnet, at Mogens Lykketoft er den bedst egnede person i Danmark til topposten i den delvist offentlige virksomhed for forsyningssikkerhed.

Lykketoft overtager posten efter de konservatives tidligere formand Lars Barfoed, der blev udnævnt under den daværende borgerlige VLAK-regering.

Speedede verden op

- Jeg har forstået på ministeren, at når man var interesseret i, at jeg tog jobbet, så er det såmænd ikke specielt, fordi jeg er socialdemokrat, men fordi jeg har den baggrund jeg har fra de sidste fem år, hvor jeg var formand for FN's generalforsamling, forklarer Mogens Lykketoft.

- Begrundelsen fra dem, der ville have mig, har været, at jeg har brugt de seneste år på at beskæftige mig en hel masse med temaet om bæredygtighed og med at få kullet ud af energiforsyningen, og at jeg sådan set havde en hel del medansvar for, at verdenssamfundet satte speed på denne her udvikling, uddyber han.

Ikke noget nyt

Han mener ikke, at udnævnelsen lugter af en vennetjeneste.

- Hvad vil du sige til dem, der tænker, at du har fået jobbet af en socialdemokrat, fordi du selv er socialdemokrat?

- Ved du hvad, det er der sådan set ikke noget nyt i. Heller ikke, når det er Venstre-folk eller Konservative, der sidder i regeringen. De udpeger af og til nogen, som de kender. Det er ikke nogen nyhed.

- Men så er det måske så meget desto mere noget, der er værd at tale om…

- Jeg ved ikke rigtig, hvor du vil hen med det. Uanset, at det måske også har været medvirkende, så har jeg jo faktisk også noget, jeg kan bidrage med til det her firma, ikke?

- Så du kan afvise, at det er en partibogs-udnævnelse?

- Det kan du jo godt skrive en artikel om, og du kan skrive en artikel om honoraret, og så er det sjovt, og så er det Ekstra Bladet. Men jeg mener altså, at der også er de andre ting i det her, som jeg har nævnt for dig, siger han.

Minister: Politikere er dygtige

Udover Mogens Lykketoft træder tidligere sekretariatsleder for Socialdemokratiet på Christiansborg, Louise Høst, også ind i bestyrelsen. Det giver et honorar på 158.000 kroner om året.

Også tidligere Venstre-minister Rikke Hvilshøj har fået plads.

Klimaminister Dan Jørgensen skriver i en mail til Ekstra Bladet, at han ene og alene har haft øje for folks 'kompetenceprofiler'.

- Når man ser Mogens Lykketofts CV, er det imponerende, hvad han har opnået.

- Det væsentlige for mig er den rigtige kompetenceprofil både på formandsposten – men også for resten af bestyrelsen. Det er ikke en ulempe, at der også er personer i bestyrelsen, der har indsigt i og erfaring med politik. Tværtimod, skriver han.

Lykketoft kysser loftet

Mogens Lykketoft får udover den vellønnede post i Energinet også både ministerpension og folketingspension ind på kontoen hver måned.

Her modtager den 74-årige eks-politiker det maksimale beløb for tidligere folketingsmedlemmer og ministre, der har rundet folkepensionsalderen. Det er i skrivende stund på 600.481 kr. årligt. Dertil kommer de 479.000 fra Energinet, som gør, at Mogens Lykketoft i alt har en årsindtægt på 1.079.481 kroner.

Visse statslige selskabers lønindtægter vil skulle samordnes og modregnes med folketingspensionen. Men ifølge Folketinget kun, hvis den samlede lønindtægt før samordningen overstiger den maksimale tjenestemandsløn i staten. Den er i 2020 på 1.088.000 kroner.

Dermed rammer Mogens Lykketoft lige præcis ikke loftet for modregning i sin pension.

