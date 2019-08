Lyn dræber fire køer: - Har aldrig set noget lignende

Selvom det gamle ordsprog 'Ingen ko på isen' betyder, at der ikke er nogen fare på færde, var det alligevel, hvad fire køer måtte sande, da de blev ramt af et kraftigt lynnedslag i Jerslev lidt uden for Brønderslev.

Onsdag nat var der så meget lyn og torden i det nordjyske, at det gik udover Line Vanggard Pedersens køer:

- Det er en rigtig træls oplevelse, fortæller hun til Ekstra Bladet om det syn, der mødte hende den efterfølgende dag.

Køerne var henholdsvis 5 og 7 år gamle, og at ejeren er sikker på, at de ikke har lidt en smertefuld død.

Alligevel håber Line Vanggard Pedersen, at det aldrig nogensinde sker igen:

- Min far har været landmand i 30 år, og hverken ham eller jeg har set noget lignende, fortæller Line Vanggaard Pedersen, der til daglig er Byrådsmedlem for De Konservative.

Hvordan ved du, at de ikke har lidt?

- Jamen den måde de ligger på, tyder på, at de bare er væltet på række. De ser helt rolige ud, og de har stadigvæk åbne øjne, fortæller Line Vanggaard Pedersen, der købte landgården tilbage i 2017.

Hun fortæller, at de fleste lokale har udtrykt medlidenhed med hende, men at en enkelt har været harm over, at Line Vanggaard Pedersen har ladet køerne blive udenfor i tordenvejr.

Men den kommentar har hun ikke meget tilovers for:

- Vi har bare skuret åbent, så køerne kan vandre ind og ud, og desværre valgte de at bevæge sig ud den nat, siger hun til Ekstra Bladet.