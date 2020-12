Lyntest fangede 714 coronatilfælde før juleaften

De fire private udbydere af såkaldte hurtigtest for corona foretog torsdag 36.828 test, og for 714 testpersoner blev svaret, at de var testet positiv juleaftensdag.

Det svarer til, at 1,94 procent af testene var positive, hvilket er en lille stigning efter flere dage med fald.

Med lige under 37.000 lyntest blev der torsdag testet under halvt så mange som onsdag, hvor over 80.000 blev testet.

Det har dog sine årsager. Eksempelvis oplyser Falck, der er den klart største udbyder af lyntest, at de stort set alle steder kun havde åbent til klokken 14. Kun et enkelt teststed i Ringsted havde døgnåbent 24. december.

Tager man højde for, at der blev testet i færre timer, var juleaftensdag travl, forklarer ambulancedirektør hos Falck Jørgen Mieritz.

- Vi havde kun åbent rundt om i landet på testcentrene fra klokken 9-14 i går 24. december. Men der har været stor travlhed rundt omkring, siger ambulancedirektøren.

- Det var en travl dag, til trods for at vi kun havde åbent til klokken 14.

FAKTA: Her er resultaterne af torsdagens lyntest Regionerne har indgået aftaler med fire private leverandører af lyntest. Samlet skal der kunne foretages 100.000 af de hurtige test om dagen. Juleaftensdag var der dog begrænset åbningstid. Eksempelvis havde alle Falcks podningssteder med undtagelse af et center i Ringsted kun åbent til klokken 14. Her er en oversigt over testresultaterne fra de sidste lyntest inden juleaften: * Samlet: Test: 36.828. Positive: 714. Positivprocent: 1,94. * Falck: Test: 23087. Positive: 480. Positivprocent: 2,08. Geografi: Testcentre 47 steder i landet. Testtype: Antigentest fra Biosensor og Abbott. * SOS International: Test: 6628 Positive: 125. Positivprocent: 1,89. Geografi: Syv testcentre i Københavnsområdet, Aalborg, Esbjerg og Aarhus. Testtype: Antigentest fra BioSynex og SD Biosensor. * Copenhagen Medical: Test: 5893. Positive: 99. Positivprocent: 1,68. Geografi: To testcentre i København. Testtype: Antigentest fra Biosensor. * Carelink: Test: 1220. Positive: 10. Positivprocent: 0,82. Geografi: Fem testcentre i Aarhus, Vejle, Svendborg, Randers og Nyborg. Testtype: Antigentest fra BioSynex. Kilder: Selskaberne selv. Vis mere Luk

Han forklarer samtidig, at der er stadig er en højere andel af positive testsvar i og omkring København og på Sjælland.

- Igen var der en stor spredning (i andelen af positive, red.) i de forskellige testcentre. I Køge var der en positivprocent på lige over fire, siger Jørgen Mieritz.

- Ellers er det vores podningssteder i Hovedstaden, der ligger rigtig højt. 3,6 procent i Hvidovre, Hillerød og Taastrup.

Falck forventer allerede fredag morgen, at første juledag igen vil blive travl for testpersonalet ved de forskellige podningssteder.

De fire udbydere - Falck, Carelink, Copenhagen Medical og SOS International - har siden 12. december udført over 446.000 lyntest. Af dem har Falck stået for næsten 308.000.

De flere hundredetusinde test har kastet 9836 positive resultater af sig.