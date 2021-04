Lyntestere forventer ekstra travlhed op til tirsdagens genåbning

Tirsdag genåbner blandt andet landets frisører med krav om fremvisning af for eksempel en negativ coronatest.

Det forventes at give ekstra travlhed hos de selskaber, der rundt om i landet på statens regning tilbyder gratis lyntest til borgerne.

Et af dem er Falck, som tilbyder lyntest i Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Midtjylland.

- Vi forventer en klar travlhed i dag.

- Vi har derfor gjort alt, hvad vi kunne, for at åbne så mange centre som muligt og øge kapaciteten så meget som muligt, siger Lisbeth Nedergaard, der er pressechef i Falck.

Mandag har Falck mere end 100 testcentre åbne fordelt på de tre regioner. I de fleste af testcentrene har man valgt at øge antallet af spor, så flere kan testes.

- Det vil sige, at vi har øget antallet af podere, der er klar til at tage imod dem, der kommer for at blive testet, siger pressechefen.

Carelink, der på vegne af staten foretager lyntest i Region Syddanmark, regner også med en ekstraordinær travl mandag.

- Det gør vi bestemt. Derfor har vi også sat alt disponibelt mandskab på arbejde i dag for at kunne tage imod den ekstra efterspørgsel, siger Brian Rosenberg, der er administrerende direktør i Carelink.

Han tilføjer, at der mandag er cirka dobbelt så meget mandskab til stede på testcentrene, end der ville være på en normal dag.

Når landets frisører fra tirsdag får lov til at genåbne, er det for at blive klippet eksempelvis et krav, at man kan fremvise en negativ test, der er op til 72 timer gammel. Det vil sige tre døgn.

På grund af vinduet er der formentlig mange, der vælger at blive testet mandag. Hvis de altså ikke allerede er blevet testet i løbet af weekenden.

- Der har været et jævnt tryk hele påsken. Men det er helt sikkert, at vi forventer, at der kommer ekstra mange i dag.

- Det, vi kan sige, er, at det altid er en god idé at tjekke vores hjemmeside for at se, om der er ventetider, og så vælge et andet testcenter, hvis man kan det, siger Lisbeth Nedergaard fra Falck.

Frisører er ikke det eneste liberale serviceerhverv, der får lov til at genåbne fra tirsdag. Det gælder også massører, tatovører, kosmetologer, solarier og køreskoler.

I fem kommuner må de liberale serviceerhverv først åbne 11. april grundet høj smitte. Det gælder Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe.