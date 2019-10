Lystfiskere i nærkontakt med kæmpehaj

To australske lystfiskere fik lidt af en overraskelse, da de søndag var taget på fisketur nord for Perth i det vestlige Australien.

Lee Ferguson og Ryan Thornton var ude for at indvie førstnævntes spritnye 4,1 meter lange båd, og havde slået anker ved et fem meter dybt rev i håb om at hive nogle fisk ind, beretter australske 7 News.

De to mænd var dog ikke de eneste, der håbede på gevinst ved revet. Ud af ingenting dukkede der nemlig pludselig en hvidhaj op, som var større end båden og særdeles nærgående.

Som det kan høres i videoen ovenfor, fik det den ene fisker til at kaste om sig med farverige gloser, inden de begge blev enige om at finde et andet sted at fiske.

- Det var på det tidspunkt vi tænkte, at det var en dårlig ide at være derude med en haj, der var større end min båd.

- Vi hev hurtigt ankeret op og smuttede, så den smukke haj kunne få lov at æde i fred, fortæller Lee Ferguson til The West Australian ifølge 7 News.

Han beskriver oplevelsen som lige dele 'frygtindgydende' og 'overvældende', og forholder sig derudover til det positive udfald, der kom ud af hændelsen: Efter hans kone hørte om mødet med hajen, mener hun nu det er på tide, at Lee Ferguson anskaffer sig en større båd!

