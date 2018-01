Lystfiskere må springe for livet: Ældre mand i speedbåd ser ingenting

Den ældre mand bliver nu sagsøgt for et millionbeløb

Det lignede mest af alt en scene fra en falde-på-halen-komedie, da tre lystfiskere sidste sommer måtte springe over bord fra deres jolle for at undgå et alvorligt uheld på Columbia River i den amerikanske stat Oregon.

I netop frigivne optagelser fra uheldet ses det hvordan en speedbåd er på direkte kollisionskurs med de tre fiskeres jolle. Fiskerne forsøger forgæves at fange føreren af speedbådens opmærksomhed, men må i stedet springe fra borde for at undgå påsejling. Se optagelserne over artiklen.

Føreren havde intet udsyn

Ifølge lokalmediet The Oregonian blev speedbåden ført af 75-årige Marlin Lee Larsen, som nu er sigtet for adskillige forhold.

Under politiets afhøring skulle han blandt andet have udtalt, at han ikke kunne se hvor han sejlede, da bådens instrumentbræt spærrede for hans udsyn.

Larsen indrømmer at han nok burde have stået op i båden, står der ifølge The Oregonian i politirapporten, hvor det også bemærkes, at den 75-årige kommer rundt ved hjælp af en el-scooter, når han er på land.

Marlin Lee Larsens svigersøn var også om bord ved uheldet. Til politiet har han udtalt, at han havde opfordret sin svigerfar til at udvise mere opmærksomhed, og at han ved tidligere lejligheder har set ham bruge telefonen under sejlads.

Ifølge lovgivningen i Oregon er det strengt forbudt at betjene en telefon under kørsel, men der findes ingen tilsvarende lov for sejlads. Det er dog forbudt at føre en båd uden den fornødne forsigtighed.

Sagsøges for millioner

Uheldet får nu et retsligt efterspil, der kan vise sig at blive særdeles dyrt for 75-årige Larsen.

En af de tre fiskere, 47-årige Bryan Maess, har allerede sagsøgt Larsen for 372.000 dollar (2,26 mio. kr, red.).

Ifølge sagsanlægget, der anklager Larsen for at være uopmærksom under sejlads, har Bryan Maess døjet med synsproblemer, hovedpine siden uheldet, hvor han også pådrog sig skader på ben, arm og ankel.

De to øvrige ombordværende, 46-årige Christopher McMahon og 57-årige Roni Durham, blev udsat for blandt andet snitsår og underafkøling ved uheldet.

Durham hævder derudover at være blevet traumatiseret af oplevelsen, og hun har ikke været om bord på en båd siden da.

McMahon og Durham har ikke lagt sag an, men har begge hyret advokater, der udtaler, at de arbejder på sagsanlæg.

Selv afviser 75-årige Marlin Lee Larsen alle anklager. Overfor The Oregonian kalder han påstanden om brug af telefon under sejlads for 'fake news', og mener derudover at et sagsanlæg er unødvendigt, da ingen i den påsejlede jolle kom slemt til skade.