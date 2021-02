Lyver om restaurant-åbning: - Det her er krig

Torkil Poulsen, der stiftede den nu nedlukkede Facebookgruppe 'National genåbning 15. februar 2021', skrev tirsdag i et Facebookopslag, at han har besøgt mange restauranter, der er åbne trods nedlukningen.

I opslaget har han delt et billede af sig selv på restauranten Phi Mo i Odense. Her havde han ifølge opslaget fået serveret 'lækker mad', ligesom han beskrev, at han havde fået ny favorit restaurant.

Problemet er bare, at det er løgn.

Opslaget blev delt flittigt og nåede også ud til restaurantens ejer, Yasar Nazir, der sent tirsdag aften delte et opslag, hvor han afslører Torkil Poulsens løgn. Torkil Poulsen kom ind i hans restaurant klokken 16.54 - fik taget et billede ved et af bordene - og forlod så restauranten igen 16.56.

- Hvad fanden sker der? Vi er allesammen så sårbare lige nu, og så er der nogen, der lukrerer på det, selvom det er løgn og latin. Det ryster mig, det må jeg ærligt sige, lyder det fra Yasar Nazir, før Ekstra Bladet får stillet ham det første spørgsmål.

Han er suppleant for Venstre i Odense Byråd og kunne ikke finde på at holde sin restaurant åben, fortæller han.

- Jeg har lige talt med min advokat, der siger, at jeg skal politianmelde der her for at få min egen ryg fri. Jeg kan ikke have det siddende på mig, at vi går imod regeringens anbefalinger og restriktioner, siger han.

Stor, fed løgn

Yasar Nazir blev opmærksom på løgnen, da folk i hans netværk kontaktede ham, fordi de kunne se, at Torkil Poulsen på billedet sad på han restaurant.

- Det er jo sindssygt. Det er en stor, fed løgn, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg vil også gerne i gang, men vi kan ikke opføre os som en bananrepublik. Vi er nødt til at tage en dyb indånding, når vi får information på Facebook og sociale medier. Det er ulækkert. Jeg er målløs, det er jeg godt nok.

Ejeren har selv set overvågningsbillederne fra restauranten, der viser Torkil Poulsen komme ind i restauranten på et tidspunkt, hvor der kun var en chauffør fra Hungry til stede. Torkil Poulsen tager så jakken af, sætter sig ved et af bordene og får chaufføren til at tage et billede af ham. To minutter efter sin entré tager han jakken på igen og forlader resturanten.

Torkil Poulsen siger til os, at han gør det for at hjælpe erhvervsdrivende som dig. Føler du dig hjulpet?

- Jeg synes, det er fint, at han tager problemstillingen op og vil lægge et pres, men det her er ikke måden at gøre det på. Måden er ikke løgn, latin og manipulation. Det er bullshit - et stort skuespil.

- Det her er krig

Ekstra Bladet har konfronteret Torkil Poulsen, der erkender løgnen og fortæller, at han vil give Yasar Nazir en undskyldning.

Du kan læse hele konfrontationen herunder:

Erkender løgn - Det har jeg ikke nogen kommentar til. Sådan indleder Torkil Poulsen, da Ekstra Bladet spørger ham til det opslag på Facebook, hvor han skriver, at han har spist på restauranten Phi Mo, der er ejet af Yasar Nazir. - Vi kører en kampagne, hvor det handler om at få genåbnet Danmark, og i vi vil vise forretningsdrivende, som er totalt presset i bund. Men det, du skriver, er jo løgn? - Det er selvfølgelig beklageligt. Jeg giver ham (Yasar Nazir, red.) en undskyldning. Du har jo gjort det med fuldt overlæg. Hvordan kan det bare være 'beklageligt'? - Denne her kamp skal jo vindes i pressen. Derfor er det hele tiden et spørgsmål om at få historierne ud. Vi har rykket meningsmålingerne, og det er fordi, vi når ud i pressen. Synes du ikke, der er noget etisk forkert I at nå ud til pressen på en løgn? - Det kan man sige, jo. Det her er en krig, vi fører for de erhvervsdrivende, og der gælder alle tricks, og det her var et af de milde. Så du siger undskyld, men alligevel var det blot et mildt trick. Betyder det, at du vil gøre det igen? - Nej, nu vil jeg selvfølgelig tage fat i Yasar og sige undskyld. Er du ikke bange for, at du mister danskernes tillid, når du lyver? - Det er jeg ikke bange for, det her handler om medier, og hvis man ikke kan komme frem i medierne, så har man ikke en chance. Så det er ligemeget, om man kommer i medierne på en løgn, så længe man er i medierne? - Det er ikke ligemeget, om det er løgn, men det skal kunne trække overskrifter. Men det er jo en løgn. Du skriver, at du har spist på restauranten, og det har du ikke. - Jeg skriver jo ikke, at jeg har spist der, jeg har bare taget et billede der. Du skriver, at det var lækker mad, og at det er din nye favorit restaurant. - Nå, men det var forkert formuleret, så. Men nu behøver du jo ikke skrive denne her historie. Jo, det gør jeg. Der er jo mange, der ikke ved, at du lyver. - Jamen så har jeg fået min taletid igen, og så har vi endnu en gang fået en tophistorie ud, så vi kan få genåbnet Danmark. Det er det, det handler om.