M. Jackson lægger afsnit af 'The Simpsons' i graven

Et afsnit 'The Simpsons' med den afdøde popstjerne Michael Jackson, som blev vist første gang i 1991, trækkes tilbage

Producenterne bag den amerikanske TV-serie 'The Simpsons' trækker et afsnit med den afdøde musiker Michael Jackson tilbage. Det sker ifølge The Wall Street Journal i kølvandet på beskyldninger om pædofili i dokumentarfilmen 'Leaving Neverland'.

I afsnittet 'Stark Raving Dad' fra tredje sæson, som blev vist første gang i 1991, lægger Michael Jackson stemme til karakteren Leon Kompowsky, der støder ind i familiefaderen Homer Simpsons på en psykiatrisk afdeling. Leon Kompowsky er i øvrigt en hvid mand, der påstår, at han er Michael Jackson.

Brooks: Den rigtige beslutning

- Det føles helt klart som den rigtige beslutning at træffe, siger manden bag TV-serien, James L. Brooks, til The Wall Street Journal.

Han løfter i samme omgang sløret for, at medproducenterne, Matt Groening og Al Jean, bakker op om beslutningen.

Dokumentaren 'Leaving Neverland' fra Channel 4 havde premiere 3. marts på den amerikanske udgave af HBO. I filmen, der varer tre timer, står 36-årige Wade Robson og 40-årige James Safechuck frem med beskyldninger om seksuelt misbrug mod den tidligere popkonge. De hævder begge, at de blev udnyttet seksuelt af musikeren, da de var mellem 7 år og 14 år.

Michael Jackson er tidligere blevet frikendt for lignende beskyldninger.

Jackson boykottes verden over

Det er dog ikke kun i musikerens hjemland USA, at Michael Jackson er kommet i modvind. Torsdag indførte flere australske og new zealandske radiostationer et boykot af kunstneren. Det gælder i øvrigt også engelske BBC Radio 2, som ikke har spillet hans musik siden 23. februar.

I Danmark har DR indtil videre afvist at følge trop.

- I DR arbejder vi ikke med sorte lister over kunstnere, vi ikke spiller på radio, sagde DR's radiochef, Gustav Lützhøft, tirsdag og tilføjede:

- I stedet forholder vi os løbende til musikken og ikke mindst musikkens kontekst og overvejer, om der er omstændigheder, der gør, at vi for eksempel skal undgå at spille konkrete sange i en periode.