Må ikke drikke vandet de næste to dage

Borgere i Aalborg skal væbne sig med tålmodighed, og blive ved med at koge vandet i minimum to minutter, før de drikker det.

Arbejdet med at få renset systemerne for de uønskede bakterier, er nemlig tidligst færdigt tirsdag, skriver DR.

- Colibakterier skal ikke være i drikkevand, så det tager vi meget, meget alvorligt. Vi prøver at finde kilden og få det elimineret hurtigst muligt.

- Vi kan tidligst sige noget i løbet af tirsdagen. Metoden er sådan, at vi skal have to efterfølgende prøver, som viser, at vandet er rent, inden vi kan afblæse anbefalingen af at koge vandet, siger distributionschef Ole Neerup-Jensen fra Aalborg Forsyning.

Bakterierne blev lørdag fundet i vandprøver udtaget fra ledningsnettet i Aalborg centrum.

Man kan dog stadig godt benytte vandet i hanen til både bad og tøjvask.