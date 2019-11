Må man det? Restaurantejer gav tjener lussing

Det vakte undren, da Østjyllands Politi i første omgang ikke ville tiltale en restaurantejer i Ebeltoft for vold, efter at han gav en ansat en lussing. Men nu skal sagen alligevel i retten

Må man slå sin ansatte?

Det skal Retten i Randers tage stilling til den 13. januar, når ejeren af restaurant i Ebeltoft er på anklagebænken, efter at han i juli gav en kvindelig tjener en lussing.

Ifølge anklageskriftet har ejeren slået tjeneren én gang i ansigtet med flad hånd, hvorefter han tog hårdt fat i hendes højre arm. Det hårde greb efterlod blå mærker.

Formand i 3F Djursland, Joan Brøgger, forventer, at den kvindelige tjener vil få medhold i sagen. Hun kalder restaurantejerens opførsel for 'uacceptabel'.

- Vi forventer selvfølgelig, at hun får oprejsning. Det skal slås fast, at man har et ansvar og en forpligtelse som arbejdsgiver for at behandle sine ansatte ordentligt. Ikke kun for hendes skyld, men for alle medarbejdere i Danmark, siger Joan Brøgger og fortsætter:

- Det skal være legalt at sige fra overfor sin arbejdsgiver, for det er absolut ikke en okay opførsel.

Anklagemyndigheden i Østjyllands Politi havde ellers i første omgang valgt ikke at rejse tiltale mod restaurantejeren med henvisning til, at der 'ikke var sket betydelig skade'. Det på trods af at restaurantejeren hele tiden har erkendt sin skyld.

Den beslutning skabte stor opstand på tværs af Folketingssalen på Christiansborg. Blandt andet ville Enhedslistens beskæftigelsesordfører Christian Juhl (EL) kalde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i samråd.

Efter Fagbladet 3F’s omtale af sagen valgte Anklagemyndigheden alligevel at sende sagen videre til Statsadvokaten, som besluttede at rejse tiltale mod den 30-årige restaurantejer.

På den baggrund valgte Christian Juhl at bede beskæftigelsesministeren om at udsætte samrådet, indtil en dommer har truffet en afgørelse i sagen.

Lussingen og fastholdelsen skete 12. juli, efter at tjeneren bad ejeren af Hos Molboerne om at holde den gode tone, da han krævede, at hun skulle gøre, som han gav ordre til.

Bagefter går hun ud på toilettet, tager billeder og tager hjem fra sin arbejdsplads. På 3F’s opfordring tager hun på skadestuen om aftenen, og ugen efter melder hun det til politiet.