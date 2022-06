Måge-mania: Sluger rotte ved Aarhus Å

En video af en sølvmåge, der sluger en rotte, er gået viralt. Men er det normalt? Det har Ekstra Bladet spurgt to måge-kendere om

Hvis du havde den idé, at storbyernes sølvmåger kun levede af pommes frites og cafeburgere, så troede du forkert.

De tager sig også gerne af delikatesser, som vi mennesker ikke just finder spiselige.

Som eksempelvis en glubsk, død rotte.

Det viser en video, som lige nu går sin sejrsgang på de sociale medier. Videoen kan ses ovenfor.

'Skriger'

Videoen, som er filmet mandag klokken 20, viser en måge, der helt ubekymret sluger en rotte i det centrale Aarhus.

'Jeg sad bare på en bænk, hvor jeg så så, at rotten lå på jorden. Det var helt tilfældigt, at jeg lige fik det hele på film', fortæller ophavspersonen til videoen, som ikke ønsker at stå frem med navn.

Æder alt

Men er det normalt, at en måge spiser en kæmpe rotte? Det har Ekstra Bladet spurgt Jesper Madsen, professor og leder af Center for Adaptiv Naturforvaltning, om.

- Mågerne har et fleksibelt næb, der kan gabe over et stort bytte. Og så er de jo opportunistiske i deres fødevalg.

- De spiser alt, de kan finde i bymiljøet, og kommer der en fed, lækker rotte, kan den også være på menuen.

- Men hvor stort et dyr kan en måge sluge?

- De går ikke meget større end en rotte. Jeg har hørt, de også kan tage en kanin eller hareunge. Det er der, grænsen går, siger Jesper Madsen.

'Når vildskab møder vildskab'

Ifølge den kendte naturformidler og fugleentusiast Sebastian Klein er der intet besynderligt i klippet.

- Det her er ikke ny viden. Måger æder mange ting, siger han.

- Vi elsker at hade, og sølvmågen er et af danskernes hadeobjekter. Jeg synes, det er noget pjat at dele naturen op i godt og dårligt. Det er en menneskeliggørelse af naturen, mener Sebastian Klein.

- Hvert forår er der altid nogle, der bliver rystet i deres grundvold, når sølvmågen æder en ælling.

- Der er også eksempler på måger, som har slugt rotter, der ikke er helt døde. Normalt vil de dø af mavesyren, men der er et eksempel, hvor en rotte har ædt sig gennem en måge.

Når vildskab møder vildskab, siger Sebastian Klein.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om måge, der overmatcher en kanin. Du kan se det vilde klip her.