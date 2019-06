Måge stjæler hummer-sandwich fra kvinde: Se det vilde billede

Universitetsprofessoren Alicia Jessop fra Californien i USA havde altid drømt om at se Atlanterhavskysten i det østlige USA. Og højest på hendes ønskeliste stod at besøge staten Maine for at spise hummer-sandwich og se de smukke fyrtårne ved kysten. Denne drøm gik i opfyldelse i sidste uge. Alicia havde dog aldrig nogensinde drømt om, at hun næsten ville blive verdenskendt i forbindelse med sin lille turisttur til Maine.

Men det blev hun, da en stor havmåge pludselig kom flyvende og stjal Alicias nyindkøbte hummer-sandwich, som hun var i gang med at fotografere, mens hun havde det smukke Nubble Fyrtårn i baggrunden. Uden at vide det selv, havde Alicia nemlig trykket på kameraets udløser i samme splitsekund, som mågen stjal hummer-sandwichen.

Alicia lagde det utrolige billede ud på Twitter, og der gik ikke lang tid, før det gik viralt i hele verden.

Det skriver flere medier heriblandt CNN.

This is why we can’t have nice things. I was trying to take a picture of the lobster roll I ordered in Maine and well, this happened pic.twitter.com/N601vpQ41h — Alicia Jessop (@RulingSports) June 7, 2019

Til billedet skrev Alicia:

'Det er derfor, at vi ikke kan have gode ting. Jeg forsøgte at tage et billede af min hummer-sandwich, og så skete det her.'

Alicia fortæller til CNN, at hun virkelig havde gennemtænkt sit billede. Staten Maine er kendt for sine fantastiske hummer-sandwich samt nogle utroligt smukke fyrtårne langs kysten. Og Alicia ville have begge ting i sit billede. Men i stedet fik hun en stor sulten og glubsk måge i centrum, der til gengæld gjorde billedet hundrede procent mere interessant.

- Jeg var ekstremt flov, da det skete. Man hører jo så mange historier om folk, der falder ned fra klipper, mens de forsøger at tage billeder til de sociale medier. Og jeg tænkte: Åh min Gud. Jeg er en af de personer nu, forklarer Alicia, der havde købt sin hummer-sandwich for 145 kroner. Hun nåede dog ikke engang at tage en bid af den.

Alicia ville dog ikke gå glip af smagen af en hummer-sandwich i Maine. Så hun gik tilbage til sandwichsbutikken og købte endnu en hummer-sandwich. Den kulinariske hummer-oplevelse kom således til at koste Alicia et samlet beløb på 290 kroner. En sandwich til mågen, og en sandwich til Alicia.