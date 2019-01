Måling: Amerikanerne bakker ikke op om Trumps grænsemur

Selvom USA's præsident, Donald Trump, betegner situationen langs USA's sydlige grænse som en "nødsituation", så støtter flertallet af amerikanerne ikke hans ønske om at bygge en grænsemur.

Det viser en meningsmåling foretaget af instituttet Morning Consult for det amerikanske nyhedsmedie Politico.

I målingen svarer 47 procent af de adspurgte, at en mur langs grænsen er "unødvendig". Samtidig mener 65 procent, at præsidenten ikke bør bruge kravet om en grænsemur til at lukke dele af statsapparatet ned.

Siden 22. december har en budgetkrise lukket flere ministerier og offentlige institutioner og tvunget dem til at tilbageholde lønudbetalinger.

Nedlukningen sker, fordi man ikke kan blive enige om en finanslov for 2019. Trump har krævet, at budgettet indeholder fem milliarder dollar i finansiering til grænsemuren.

Men Demokraterne, der ved årsskiftet fik flertal i Repræsentanternes Hus efter midtvejsvalget i november, nægter at stemme for.

Bare 22 procent mener i Politicos måling, at det er acceptabelt, at Trump fortsat kræver penge til grænsemuren, når resultatet er en regeringsnedlukning.

I en tv-transmitteret tale til nationen natten til onsdag dansk tid argumenterede Trump for, at muren er den eneste løsning på "krisen ved grænsen".

Samtidig sagde præsidenten, at Demokraterne bærer skylden for regeringsnedlukningen. Det afviser Demokraterne dog blankt.

- Muren langs grænsen og regeringsnedlukningen har intet med hinanden at gøre. Det er politisk teater fra en præsident, der klamrer sig til usandheder og puster til folks frygt, sagde Nancy Pelosi, den nye formand for Repræsentanternes Hus, i et interview med tv-stationen MSNBC i weekenden.

Der har været en række kompromisforslag på bordet under forhandlingerne, men Trump har nægtet at underskrive, da de ikke indeholdt finansiering af muren.

Donald Trump har udtalt, at han ikke ser noget problem i at fortsætte budgetkrisen, hvis det i sidste ende giver penge til muren.

20 gange i amerikansk historie har en budgetkrise ført til en hel eller delvis nedlukning. Den længste nedlukning fandt sted i 1995 under præsident Bill Clinton. Den varede i mere end tre uger.