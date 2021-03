Månen hjalp Ever Given fri

Det 400 meter lange containerskib Ever Given kom mandag fri efter at have blokeret Suez-kanalen. Det skete angiveligt ved kombinationen af naturens kræfter og logistik

Månen og to kraftfulde bugserbåde.

Det var angiveligt, hvad der blev de vigtigste faktorer i forhold til at få containerskibet Ever Given fri og dermed få trafikken i Suez-kanalen i gang igen.

Det skriver The Guardian.

Fem døgn

I fem døgn arbejdede et hold af egyptiske, hollandske og japanske arbejdere på højtryk for at få gravet skibet fri ved hjælp af omkring tolv almindelige bugserbåde, men man vidste, at der måtte større kræfter til.

Søndag morgen ankom den første af de to kraftfulde bugserbåde, og mandag morgen ankom den anden. Allerede søndag begyndte de første tegn på en effekt at vise sig, og mandag rykkede det for alvor.

Containerskibet Ever Given blokerede Suez-kanalen i næsten en uge. Foto: Ritzau Scanpix

Til det hollandske medie NPO Radio 1 sagde administrerende direktør for Boskalis, firmaet med ansvaret for redningsaktionen, Peter Berdowski:

- Det virkelige arbejde kunne først begynde, da de to kraftfulde bugserbåde ankom. Vi tænkte hele tiden, at hvad vi gjorde indtil da, hjalp en smule, men at det ikke ville være nok.

Firmaet Boskalis stod med ansvaret for diverse beregninger, og da man mandag fik skibets bagende fri, regnede firmaet sig frem til, at man måtte lukke 2000 tons vand ind i bagerste ende af skibet, for at få bagenden ned og dermed få løftet forstavnen.

Ever Given er ejet af Evergreen Marine Corporation, og derfor står der 'Evergreen' på skibets side. Foto: Ritzau Scanpix

En stærkere kraft

Og så kom tidevandet.

Mandag formiddag steg vandstanden, og over de næste timer ebbede det kraftigt ud. Det hjalp bugserbådene til at få vristet resten af skibet fri, og dermed kunne medarbejderne ombord takke Månen for det kraftige tidevand og bugserbådene for de stærke kræfter.

- Vi blev hjulpet enormt meget af tidevandets styrke, sagde den administrerende direktør for Boskalis til det hollandske medie.

- Du arbejder med en kraft, der faktisk er større end styrken af de to søgående bugserbåde.

Man arbejdede på at grave sand og mudder væk fra skibets bund, indtil de to store bugserbåde ankom søndag. Foto: Ritzau Scanpix

