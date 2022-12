Måtte gå fra hus og hjem: Rørt over vilde gaver fra fremmede

Stemmen knækkede, og tårerne fik frit løb.

Den 55-årige kontanthjælpsmodtager Marianne Haarnagel havde netop fået besked fra Aabenraa Kommune om, at hun ville blive sanktioneret med nedsat ydelse i fem måneder, da Ekstra Bladet først gæstede hende i oktober.

- Jeg ved ikke, om jeg har råd til at betale min husleje, lød det med gråd i stemmen.

Onsdag havde piben så fået en anden lyd. Marianne Haarnagel har netop fået sine penge igen fra kommunen, mens loven om at straffe de kontanthjælpsmodtagere, der ruller en tur ned til grænsebutikkerne i Tyskland, er sat i bero.

Foto: Team EB

Kom med 60 euro

I november måtte Marianne Haarnagel, der bor alene i et mindre rækkehus i Tinglev tæt på grænsen, klare sig med blot 200 kroner, efter huslejen og telefonen var betalt på grund af den nedsatte ydelse.

Men så strømmede hjælpen ind. Pludselig modtog hun penge over Mopilepay fra folk, hun ikke kundte.

- Det har været hårdt, men jeg har fået hjælp udefra. En kollega fra plejehjemmet, hvor jeg er i arbejdsprøvning, kom med en stor købmandskurv med varer til en hel måned. Der var både kød og det hele, fortæller hun og fortsætter:

- Så kom et ældre ægtepar, jeg ikke kendte, hele vejen fra Aarhus. De kom med mælk, brød, pålæg og ost. Så havde de også 60 euro med til mig i kontanter.

Netop de 60 euro fik Marianne Haarnagel til at smile, fordi kommunen, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, kigger kontanthjælpsmodtageres kontoudtog igennem for at se, om de har været ved grænsen mere end den éne tilladte gang om måneden.

Derfor kan man i stedet bruge kontanter, hvis man ikke ønsker at blive opdaget. Den tur har hun dog ikke haft lyst til at tage igen, understreger hun.

Som enlig uden børn, hun forsøger, får Marianne nu igen 9.600 kroner om måneden i kontanthjælp. Ydelsen var i november 4000 kroner lavere, fordi hun havde kørt over grænsen. Foto: Cepos pressefoto

Kender ikke omfanget endnu

9. december bad Beskæftigelsesministeriet alle kommuner om at stoppe med at straffe kontanthjælpsmodtagere, der har handlet i grænsebutikker.

Hos Aabenraa Kommune lovede man dagen efter at tilbagebetale de borgere, som lige nu bliver sanktioneret af kommunen.

Man er derfor gået i gang med at kigge alle sager igennem, men det er for tidligt at sætte antal på, hvor mange personer der nu får penge retur, oplyste formanden for arbejdsmarkedsudvalget i kommunen, Dorrit Knudsen, tirsdag til Ekstra Bladet.