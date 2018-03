Måtte gerne spille golf i arbejdstiden

Med fleksibel arbejdstid må man gerne spille golf om formiddagen og arbejde sent i stedet. Det har Vestre Landsret i dag slået fast i principiel sag om aarhusiansk mand, der blev bortvist fra sit job, efter at chefen havde overvåget ham og konstateret, at han spillede golf i dagtimerne

Ansatte med fleksibel arbejdstid kan hverken fyres eller bortvises for at spille golf, shoppe eller tage til lægen midt på dagen, så længe de arbejder på andre tidspunkter i stedet. Det slår en ny dom fast fra Vestre Landsret.

- Det er en principiel afgørelse, der sikrer alle ansatte med fleksible arbejdstider en høj grad af frihed til selv at tilrettelægge arbejdsdagen uden at risikere at miste jobbet, siger Claus Carstensen, juridisk chef hos fagforeningen Frie Funktionærer.

Sagen begyndte i august 2017, da chefen i ETU Forsikring ulovligt overvågede Ulrich Buschs GPS og via den så, at han flere gange var på golfbanen i dagtimerne. Derfor mente arbejdsgiveren ikke, at deres 40-årige salgschef havde passet sit arbejde ordentligt, og de bortviste ham uden løn.

- Jeg blev simpelthen så rystet over at blive smidt ud på den måde. Jeg har reelt stået til rådighed nærmest døgnet rundt. Derfor var det dybt frustrerende at blive beskyldt for det modsatte, siger Ulrich Busch.

Med juridisk støtte fra Frie Funktionærer fik Ulrich Busch sidste år byrettens ord for, at bortvisningen var ulovlig. Mandag stadfæstede Vestre Landsret så den afgørelse, og det kan få stor betydning for mange, vurderer Frie Funktionærers juridiske chef, Claus Carstensen.

385.000 kroner i erstatning

- Dommen slår fast, at man med flekstid netop har ret til at indrette arbejdsdagen frit. Så længe du løser opgaverne tilfredsstillende, er det lige meget, om det bliver gjort formiddag, eftermiddag eller aften - det kan du hverken fyres eller bortvises for, siger Claus Carstensen og fortsætter:

- Dermed stiller den sig på de ansattes side og markerer tydeligt, hvor vide rammerne er, og det må forventes at danne præcedens for, hvordan den slags sager afgøres i fremtiden.

ETU Forsikring skal betale Ulrich Busch godt 385.000 kroner for manglende løn, pension og feriegodtgørelse samt erstatning. For Ulrich Busch har det dog aldrig handlet om pengene alene:

- En bortvisning ser jo skidt ud på CV’et, og det har faktisk kostet mig to jobs efterfølgende. Derfor er jeg utrolig glad for, at det nu er slået endegyldigt fast, at jeg intet gjorde forkert, siger han.

Ulrich Bush er nu ansat som privat assurandør i Almindelig Brand.

