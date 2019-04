Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, lover at genopbygge Notre Dame.

Han vil således søge om international økonomisk hjælp til genopbygningen.

I en tale foran kirken sent mandag aften siger en tydeligt berørt Macron med tårer i øjnene, at "det værste er undgået" og takker brandmændene, der har reddet kirkens to tårne og facade.

Macron lover, at han vil finde 'de bedste' til at genopbygge kirken.

Præsidenten krediterer samtidig brandmændene for deres mod og professionalisme.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Også Unesco, FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, lover at støtte genopbygningen af Notre Dame.

- Unesco følger situationen nøje og står ved Frankrigs side for at redde og genopbygge denne uvurderlige arv, skriver generalsekretær i Unesco Audrey Azoulay på Twitter.

Notre Dame har stået på Unescos verdensarvsliste siden 1991.

Branden brød ud klokken 18.50 mandag, og den bredte sig med stor hast og intensitet.

De mange flammer truede med at ødelægge de mange skatte inde i kirken.

Kirkens spir væltede på grund af branden, og kirkens tag er væk.

Brandmændene nåede at redde fundamentet og kirkens to tårne.

Flere af verdens ledere er forfærdede over branden i den ikoniske kirke.

På Twitter skriver Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V):

- Det gør mig ondt at se et af de største symboler på Frankrig i brand. Paris uden Notre Dame er ikke Paris. Som netop udtrykt over for min ven, Emmanuel Macron, er mine tanker med det franske folk.

- Notre Dame hører til hele menneskeheden. Den har inspireret forfattere, malere, filosoffer og besøgende, der er kommet fra hele verden, siger EU-kommissionsformand Jean Claude Juncker.

- Paris' Notre Dame er hele Europas Notre Dame. Vi er alle med Paris i dag, lyder det fra EU-præsident Donald Tusk.

Præsident Emmanuel Macron skulle mandag aften have talt til nationen, om hvordan han vil reagere på de seneste måneders store demonstrationer i Frankrig. Men han aflyste sin tale på grund af branden.

Der har været en del mennesker både inde og uden for kirken, da branden opstod. Inde i kirken var man ved at forberede påsken og de katolske ceremonier, der symboliserer Jesus' død og opstandelse, da alle måtte evakueres.

Notre Dame blev færdigbygget i midten af 1300-tallet. Det tog cirka 200 år at opføre den.

Dens berømmelse steg, da forfatteren Victor Hugo i 1831 udgav romanen 'Klokkeren fra Notre Dame'.