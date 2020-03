Macron lukker Frankrig ned

For kort tid siden oplyste den franske præsident, Emmanuel Macron, at de franske myndigheder indfører strenge regler for færden i det offentlige rum, hvor alle i Frankrig kun må begive sig ud på strengt nødvendige rejser.

De næste 15 dage begrænses franskmændene til kun at forlade deres hjem, hvis der er tale om strengt nødvendige formål. Det vil sige indkøb, hospitalsbehandling eller arbejde.

De strenge restriktioner gælder fra i tirsdag middag og 15 dage frem.

Alle virksomheder pålægges desuden at sørge for, at deres medarbejdere kan arbejde hjemmefra så vidt muligt.

- Vi er i krig, og nationen vil støtte sine børn, lyder dundertalen fra Macron.

Alle lovforslag standses. Det sa mme gør anden runde af borgmestervalget i Paris.

Foruden initiativerne indenfor de franske grænser oplyser Macron, at landets grænser fra i morgen formiddag og 30 dage vil være lukket for udefrakommende.

Sammen med de voldsomme restriktioner kommer regeringen med en række foranstaltninger, der skal hjælpe franskmændene.

Blandt andet bliver udgifter til gas, elektricitet, vand og husleje suspenderet. Samtidig lover Macron en håndsrækning til landets virksomheder.

De seneste opgørelser viser, at mere end 5000 mennesker er smittet med coronavirus i Frankrig, mens 148 personer er døde som følge af pandemien.